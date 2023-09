Dueños de colectivos reclamaron una deuda de $14.280 millones: podrían suspender empleados

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) reclama una deuda de $14.280 millones de parte del Estado nacional a empresas del interior del país y amenazó con la suspensión de empleados y del servicio nocturno.

La medida, aseguró la federación que nuclea a los dueños de colectivos, podría afectar a unas 10 millones de personas en todo el país.

“El Gobierno nacional debe fondos desde febrero y las empresas de colectivos del interior del país ya no pueden sostener la estructura de costos, que aumentó por encima del índice inflacionario. Así, se decidió suspender trabajadores y el servicio nocturno por tiempo indeterminado a partir del próximo 1 de octubre”, destacó Fatap en un comunicado.

“El Gobierno Nacional continúa discriminando al interior del país”, explicaron. “Habiendo una inflación que supera el 100%, al transporte del interior le han recortado el giro de fondos en un 32%, mientras que al AMBA se los incrementaron un 46%”. Sin esos fondos, indicaron en FATAP, dan por caído el acuerdo paritario. “La estructura de costos no soporta más, y las autoridades lo saben, sino ¿por qué dan incrementos en el AMBA y no a nosotros?”, afirmaron desde la cámara empresaria.

El mes pasado el Gobierno nacional giró a las empresas de colectivos del AMBA un total de 57.328 millones de pesos, mientras que al interior correspondía destinar 9.000 millones, sólo giró 4.585 millones. “A las provincias giran la mitad de lo que corresponde según el presupuesto. Este trato desigual y discriminatorio se repite y se acentúa desde febrero, y ahoga a las empresas del interior”, explicaron en FATAP.

“Esta crisis del sector termina poniendo en riesgo la seguridad vial y el empleo de miles de personas”, dicen en FATAP. “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten y ejecuten las acciones necesarias para superar la crisis que atraviesa el sector”, concluyó el comunicado de Fatap.

Paritaria

En junio pasado, la Fatap estuvo a punto de ir al paro, pero finalmente cerró la paritaria con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para los trabajadores de los servicios de pasajeros de corta y media distancia.

Un documento firmado por la organización sindical que conduce Roberto Fernández y las Juntas Ejecutivas de las seccionales del sindicato de todo el país suspendió la medida de fuerza que estaba previsto que continuara para el día siguiente (23 de junio). La UTA había iniciado hoy una huelga de 48 horas -que se cumplió con dispar acatamiento- en los servicios de colectivos de corta y media distancia en varias provincias en demanda de idénticas condiciones salariales a las logradas para el personal de AMBA.

”El acuerdo paritario salarial contempló las mismas condiciones que las resueltas de forma oportuna para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)”, afirmó. El gremio agradeció “el compromiso y unidad en la lucha del personal del interior para visibilizar el reclamo en todas las manifestaciones realizadas para lograr el objetivo”.

Los trabajadores del interior del país reclamaban la percepción de un salario idéntico que el que se abona según el último acuerdo convencional en el AMBA.