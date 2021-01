Dupla rota: Andy Kusnetzoff y Cayetano se separaron tras 18 años de hacer radio juntos

Compartir

Febrero es el elegido para el relanzamiento de Radio Metro, con nueva programación, tras la salida de los conductores más exitosos de la emisora: Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich y María O´Donnell, quienes se mudaron a Radio Urbana a fin del 2020. Debido a este éxodo, la emisora se quedó sin programación entre las 6 y las 20. Por eso, se empezó a mover rápidamente para poder cubrir la grilla y presentar un nuevo staff, antes que su flamante competidora.

Pero entre tantas idas y vueltas, cambios y grupos de trabajo que terminaron, sin dudas una de las mayores sorpresas es la ruptura profesional de Andy Kusnetzoff y Nicolás Cajg, más conocido como Cayetano, quienes fueron amigos y compañeros radiales durante dos décadas. Para los oyentes de Perros de la calle, eran un dúo inseparable, a lo largo de los dieciocho años que compartieron micrófonos vivieron de todo: alegrías personales, viajes profesionales, nacimientos de hijos, perdidas. Porque más allá de compañeros, eran amigos.

La historia de amistad de Cayetano y Andy fue de casualidad y nació en el ámbito laboral. Caye buscó a Andy para pedirle trabajo, fue (varias veces) a la puerta de la radio y le insistió, hasta que el conductor atendió su pedido y le dio su mail. Ahí arrancó una relación de amistad y trabajo que lleva casi veinte años.

En diálogo con Teleshow, Nico dio detalles de esta decisión: “Los oyentes de radio generalmente son muy fieles y los cambios les suelen costar… lo sé no sólo por trabajar de esto, sino también porque escucho mucha radio y a mi también me pasa. Cuando un equipo consolidado se desarma, el oído suele tomarse un tiempito hasta volver a acostumbrarse a nuevas voces, nuevos roles y nuevos equipos. Pero yo estoy convencido de que nos va a ir muy bien. Le estamos poniendo mucho trabajo y mucho esfuerzo a lo que se viene a partir de febrero. Tampoco hay tanto misterio en esto, no estamos fabricando la vacuna: si uno hace un buen programa, entretenido, verdadero, el oyente lo agradece”.

El conductor hará un ciclo con Gabriel Shultz, otro ex integrante de Perros de la calle, de 13 a 15 en Metro, y serán competencia directa de Matías Martin, que también se fue de Metro y hará esa franja horaria con nuevo ciclo y con nuevos compañeros que aún no están definidos.

Al consultarle a Cayetano si habló con Andy sobre su decisión, el periodista respondió: “Sí, claro. Lo hablamos mucho. Él entendió que yo necesitaba en este momento de mi vida y de mi carrera hacer mi propio camino. Para mí también es un cambio fuerte, estuve 18 años a su lado. A Andy le voy a estar siempre agradecido por la oportunidad que me dio”. ¿Y cómo quedó la amistad? “Bien, bien. Nos mandamos algunos mensajes en las últimas semanas y seguramente cuando todo esté más ordenado nos volveremos a encontrar”.

Por último, más allá de su ruptura profesional, Cayetano manifestó su alegría por el comienzo su nuevo ciclo radial, un enorme desafío en su carrera: “Estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto. Arrancamos el lunes 1 de febrero de 13 a 17, con un equipo que sobrepasa en todo sentido hasta mis propias expectativas. Hablo del aire, de la producción, de los columnistas, de todo… Solo te adelanto que Gaby Schultz y Cayetina, mi hermana, van a estar seguro. Y que la producción va a estar a cargo de Jimena Blizniuk, que también se quedó en la radio. El resto de los nombres, algunos muy grosos, prefiero reservármelos por ahora. Pero me llenan de felicidad, entusiasmo y compromiso”.

De esta manera, Metro se adelanta a FM Urbana en el lanzamiento y también se aseguró la llegada de Jey Mammon, que conducirá de lunes a viernes de 17 a 20, acompañado por Fernanda Metilli, Calu Bonfante y Felipe Colombo. Mientras tanto, FM Urbana arrancará una semana después con el dream team formado por Andy Kusnetzoff, Matías Martin, O’Donnell y Sebastián Wainraich, que supo ser parte de Metro y que ahora será la columna vertebral de la nueva emisora.

