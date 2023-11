Dura advertencia de Javier Milei a los gobernadores que piden fondos para los aguinaldos

El presidente electo se refirió al reclamo que recibió por parte de varios mandatarios provinciales.

El presidente electo, Javier Milei, confirmó que no va a intervenir en los pagos de aguinaldos de las provincias y les pidió a los gobernadores que hicieron el reclamo que “corten otros gastos y los paguen”.

Las declaraciones de Milei llegan luego de que varios jefes provinciales expusieran que las arcas provinciales están vacías y que no podrían garantizar el pago de aguinaldos durante el mes de diciembre.

Ignacio “Nacho” Torres, gobernador electo de Juntos por el Cambio de Chubut, fue el primero en alertar sobre la falta de fondos por la rebaja en el Impuesto a las Ganancias dispuesta por el todavía ministro de Economía, Sergio Massa.

En paralelo, ayer los gobernadores peronistas mantuvieron dos reuniones en ese sentido: la primera fue con el futuro ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos; mientras que la segunda fue con el titular del Palacio de Hacienda para avanzar en las compensaciones que garanticen el pago de sueldos y aguinaldos

“¿Cómo hago para darles algo que no tengo? ¿O vamos a seguir falsificando dinero para estafar a los más vulnerables?”, respondió Milei en diálogo con Radio Rivadavia ante la consulta sobre un posible apoyo económico del gobierno nacional a las provincias.

Massa se reunió con gobernadores antes de dejar el Palacio de Hacienda. (Foto: prensa Ministerio de Economía).

En esa misma línea, el presidente electo apuntó contra los gobernadores: “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? ¿Qué culpa tengo yo de los desmadres de la gestión anterior y lo que hicieron los distintos gobernadores? No es culpa mía, está claro”.

Con respecto al reclamo de los gobernadores por la quita del Impuesto a las Ganancias y del IVA, motivos fundamentales por los que los ingresos de los gobiernos fueron menores en los últimos meses, el líder de La Libertad Avanza respondió: “Si (Sergio) Massa no lo resuelve, lo resolveré yo. Lo debería hacer él. Es cierto que no hay dinero, me encontraré con el marco con el que me encuentre y en función de eso resolveré”

Milei ratificó su postura sobre que no emitirá dinero para pagar los aguinaldos de diciembre y les pidió a los jefes provinciales que recorten gastos en otras áreas para poder pagarles a los empleados públicos.

“Emitir dinero es irse de caño, es crear un impuesto no legislado, con lo cual es una aberración. Es una redistribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será el momento de sincerar las cosas como son”, remarcó.

Por último, agregó: “Lo que estamos sufriendo son los efectos del descalabro que ha impulsado este gobierno en materia económica en los últimos dos años. La represión de los precios lo único que hace es generar escasez”.