Dura afirmación de Cinthia Fernández sobre Luciana Salazar

La relación de pareja de Cinthia Fernández y Martín Baclini llegó a su final en 2019. Sin embargo, su vínculo afectivo no quedó en el pasado y a la panelista de Los Ángeles de la Mañana le sigue incomodando el cercano trato de su ex con Luciana Salazar, con quien el empresario actualmente coincidió en sus vacaciones en Miami.

Reflexionando sobre el conflicto entre las famosas, Ángel de Brito aprovechó la presencia de Augusto «Tartu» Tartúfoli en LAM para preguntarle por esta contienda femenina. «Vos que la conocés a Luciana, ¿por qué la provoca a Cinthia todo el tiempo? En el Bailando, en Punta del Este y ahora en Miami», le consultó el periodista. Y Tartu respondió: «Yo creo que Luli se divierte». Lejos de coincidir, Fernández acotó, seria: «Mmm, no sé si se divierte, se pone loca».

Acto seguido, Tartu expuso su singular teoría sobre el vínculo entre Baclini, Luciana y Cinthia: «Para mí hay una relación triangular, de manual, y Luli se divierte. Yo creo que ella no lo toca ni con un rayo láser a Martín».

Ante ese picante pie, Fernández arremetió contra Salazar y argumentó por qué reacciona así ante la cercana relación de su ex con la blonda: «Él a ella tampoco la toca ni con un láser… Mis celos son porque ella es insoportable en lo privado. Él no está con ella en Miami y tiene las bolas al plato de que esté siempre en el medio».