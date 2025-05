Dura autocrítica de Lionel Messi tras otra derrota de Inter Miami

El capitán habló luego de la goleada sufrida ante Orlando City y apuntó contra el juez. “Ahora debemos ser un equipo de verdad y sacarlo adelante”, pidió.

Inter Miami sufrió una dura derrota ante Orlando City por 3-0 en el Chase Stadium, en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la MLS. De esta manera, el elenco de Lionel Messi, quien fue titular, puso en peligro su clasificación a los playoffs, ya que se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 22 puntos. El elenco visitante, por su parte, escaló a la cuarta posición con 24 unidades.

“Duele perder un partido más. Venimos de un periodo de resultados malos, pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene para terminar el mes de la mejor manera y enfrentar el Mundial de Clubes”, se lamentó Lionel Messi. En diálogo con Apple TV, y al margen de la fuerte autocrítica, La Pulga no ocultó su malestar con el arbitraje de Guido González: “Hoy hicimos una gran primera parte, estábamos atacando y creando situaciones. Ellos no podían salir y solo tiraron pelotazos. En una jugada rara en la que un jugador de ellos le un pase al arquero y el mismo referí me dijo que no sabía las reglas y que no le pareció eso, que no lo entendía”.

Messi se refiere al pase hacia atrás del delantero Iván Angulo, que el guardameta Pedro Gallese tomó con la mano. “De ahí viene el gol. Hay errores puntuales, como pasó en el partido pasado. No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros, con jugadas puntuales. Creo que la MLS tendrían que ver un poquito más el tema árbitros”, se quejó el capitán argentino.

Frente a la consulta de cómo se sale de este momento, Messi agregó: “Hay que seguir, es complicado pero vamos a salir todos unidos. Ahí se va a saber de verdad si somos un equipo, en los momentos difíciles. Porque cuando todo va bien es muy fácil. Ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca y ser un equipo de verdad y sacarlo adelante. Tenemos con qué, ya a pensar lo que viene y preparar el próximo partido”. Antes de terminar, evadió con un “no, no”, la pregunta acerca de su renovación.

El primer gol de la noche llegó tras una larga salida del arquero Pedro Gallese, quien asistió para que Luis Muriel anotara. El segundo tanto se produjo luego de un error del arquero Oscar Ustari, que no puso fuerte las manos y vio como el remate de Marco Pasalic se le escurrió entre las piernas.

A pesar de los intentos de Lionel Messi por descontar, sus esfuerzos fueron obstaculizados por el arquero peruano, mientras que Dagur Thorhallsson en el final decoró la goleada que significó la quinta derrota en los últimos siete partidos, en los cuales recibió un total de 23 goles.