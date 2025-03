Dura crítica de Pánfilo Ayala al Ministro de Producción y Ambiente

En un contundente comunicado difundido a través de sus redes sociales, Pánfilo Ayala, representante de la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck, cuestionó duramente las recientes declaraciones del Ministro de la Producción y Ambiente de Formosa. Ayala calificó las afirmaciones del funcionario como «infundadas, llenas de mentiras y de mala intención», y exigió una pronta respuesta del gobierno provincial ante la grave crisis que atraviesa el sector agropecuario debido a la prolongada sequía y las altas temperaturas.

El dirigente agrario señaló que la petición de Declaración de Emergencia Agropecuaria y de asistencia económica mediante Aportes No Reembolsables fue presentada hace veinte días al gobernador Gildo Insfrán. Esta solicitud responde a las cuantiosas pérdidas que han sufrido los pequeños y medianos productores en diversas actividades agropecuarias, las cuales, según Ayala, no se revertirán con la baja actual de las temperaturas ni con las escasas lluvias caídas recientemente tras más de 70 días de calor extremo.

Ayala cuestionó el «desconocimiento» del ministro respecto a la situación real del campo formoseño, instándolo a recorrer las chacras y dialogar con las familias campesinas. «La banana ha perdido más del 80% de su capacidad productiva en cantidad y calidad para este año», denunció, y agregó que otros cultivos como la mandioca y la batata también están gravemente afectados. Asimismo, recordó que las heladas tardías de agosto del año pasado profundizaron los daños en las plantaciones.

En su mensaje, el dirigente advirtió que el campo formoseño atraviesa su quinto año consecutivo de sequía y que las precipitaciones localizadas no han logrado recuperar los esteros, lagunas, aguadas ni tajamares. «No se necesita ser especialista para darse cuenta de los daños en los cultivos», subrayó Ayala, cuestionando la falta de respuestas concretas y la intención del ministro de desestimar la gravedad de la crisis.

Finalmente, Pánfilo Ayala destacó que la crisis productiva no sólo afecta a la economía de las familias campesinas, sino que también agudiza la despoblación rural y el éxodo de jóvenes. En ese sentido, recordó que en las décadas del ’60, ’70 y ’80 Formosa contaba con más de 12.000 hectáreas de banana, 120.000 hectáreas de algodón y una próspera actividad hortícola. «Hoy esos tiempos de progreso son solo un recuerdo para las pocas familias que aún resisten en el campo formoseño», concluyó, instando a las autoridades provinciales a dejar de lado las especulaciones político-partidarias y atender con urgencia las necesidades del sector productivo.