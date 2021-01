Dura derrota para el Leeds de Marcelo Bielsa: quedó eliminado de la FA Cup ante un equipo de cuarta división

Compartir

Era un nuevo desafío para el Leeds United en esta temporada 2020/21, una campaña muy especial porque regresaron a la élite del fútbol inglés después de 16 años. Pero el conjunto que dirige Marcelo Bielsa tropezó duramente y quedó eliminado en la tercera ronda de la FA Cup, el torneo más añejo de la historia, al caer por 3-0 ante Crawley Town. Una nueva eliminación copera en esta campaña tras despedirse también prematuramente en la Copa de la Liga.

En su visita al modesto Broadfield Stadium, el Loco salió a jugar con un 3-3-1-3, con un equipo que tenía a varias de sus figuras entre los titulares, como Liam Cooper y Rodrigo Moreno. Su rival apostó por un equilibrado 4-4-2 para intentar neutralizar su verticalidad y ese ritmo electrizante que habitualmente propone el cuadro de Yorkshire desde la llegada del DT argentino al club.

Si bien Crawley protagonizó las primeras aproximaciones, el Leeds no tardó en hacerse dueño del partido –75% de posesión en el primer tiempo– y en generar las primeras chances de gol. Incluso Morris le negó el gol a Ian Carlo Poveda, el joven inglés de padres colombianos, quien era de de lo más activo en un ataque orquestado con los toques exquisitos de Pablo Hernández.

Sin embargo, pese a que el dominio del cuadro visitante era innegable, fue el elenco dirigido por John Yems el que dispuso de la posibilidad más nítida de la primera mitad: un cabezazo a quemarropa de Nichols que tapó de forma espectacular Kiko Casilla en el minuto 40. Ese sería un aviso para lo que sucedió en el complemento.

Crawley Town abrió marcador a través de un gol convertido por Nick Tsaroulla, quien marcó con un remate cruzado letal a poco de comenzados los segundos 45 minutos. Y como si fuera poco, mediante una recuperación rápida y un preciso pase filtrado de Tom Nichols, el atacante Ashley Nadesan decretó el 2-0 en menos de 10 minutos de la segunda parte.

Inmediatamente, Marcelo Bielsa decidió mover piezas para refrescar el ataque: Raphinha ingresó por Poveda. También hizo cambios para no fatigar a habituales titulares, por lo que Casey y Harrison ingresaron por Cooper y Rodrigo. El estratega rosarino agotó las cinco sustituciones antes de cumplirse el primer cuarto de hora de la etapa final.

Pero esas modificaciones no surtieron efecto y Crawley Town liquidó el pleito en el minuto 70 del partido, el defensor Jordan Tunnicliffe capturó un rebote que quedó boyando en el área chica de Casilla para estampar el 3-0 con un remate imposible de detener. Fue la anotación final de un partido para el olvido del cuadro del Loco Bielsa, que volvió a despedirse de una copa.

Ya fue eliminado de la Copa de la Liga en la segunda ronda, cuando cayó por penales ante Hull City a mediados de septiembre. Incluso el año 2021 no empezó para nada auspicioso para el Leeds, que registró una caída en su visita ante el Tottenham de Mourinho en el partido correspondiente a la Fecha 17 de la Premier League.

Esta campaña, el Leeds marcha en la 12° posición en la tabla de posiciones tras cosechar 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y ocho derrotas. Este sábado se enfrentarán al Brighton & Hove Albion por la decimoctava jornada del liga inglesa, donde buscarán conseguir su primera victoria del año y olvidarse del mal trago copero.

