Dura frase de Carmen Barbieri sobre el aislamiento y la enfermedad de Fede Bal

La capocómica habló de este momento en el que lidia con la lucha contra el cáncer de su hijo en plena cuarentena.

A principios de marzo, Carmen Barbieri recibió la durísima noticia de que su hijo, de tan solo 30 años, padece cáncer de intestino. Pocos días más tarde, el Gobierno determinó la cuarentena obligatoria para prevenir la propagación del Covid-19, virus frente al cual se considera de riesgo a los adultos mayores y a las personas inmunosuprimidas.

Así, a la capocómica le toca hoy lidiar con el aislamiento y se ve obligada a acompañar, de lejos y a la distancia, el tratamiento que Fede Bal arrancó contra la enfermedad.

Sumida en la tristeza y la preocupación, Carmen habló sobre lo que le pasa en una entrevista con Caras, donde expresó su desesperación de madre por no poder tocar a su hijo en este momento tan difícil.

«¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, es muy duro”, se lamentó Barbieri. Y contó que se comunican continuamente a través de videollamadas y que ve a Fede unos instantes cada día, a través del vidrio del auto, cuando el joven va a sus sesiones de rayos y quimioterapia en el Instituto Fleming.

Carmen señaló que, si bien se siente «desgarrada por dentro», está «fuertísima» para afrontar el tratamiento con su hijo.

Cabe recordar que la enfermedad del actor no es el primer golpe que la agobia: «A mí la vida me viene castigando desde hace dos años, primero se murió mi mamá, al año siguiente se murió Santiago, y empezamos este año con el cáncer de Fede. ¡Es mucho! No termina de cerrar una herida que ya aparece otra”.