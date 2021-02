Dura y sorpresiva primera derrota del PSG de Pochettino

Compartir

Linkedin Print

El París Saint-Germain tuvo su primer revés bajo la conducción de Mauricio Pochettino. El equipo que dirige el argentino venía de una racha seis partidos sin perder y cinco triunfos al hilo. Pero hoy cayó 3 a 2 contra el Lorient, que arrancó esta fecha en la penúltima posición de la tabla en la Ligue 1. Con este resultado y las victorias del Lille y el Lyon, el conjunto de la capital francesa perdió el liderazgo y quedó en la tercera posición.

Más allá de la derrota, no fue un buen partido del PSG, que arrancó perdiendo con el tanto de Laurent Abergel a los 36 minutos. Aunque dos faltas en el área de Houboulang Mendes, otorgaron penales al elenco parisino. La primera por derribar a Neymar y la otra por una falta a Icardi.

Sendas penas máximas fueron capitalizadas por el mismo Neymar (45′ y 58′). El ex del Barcelona figura ya entre los diez máximos artilleros históricos del PSG en la máxima división gala, con 53 goles. Su doblete de este domingo le permite superar a su compatriota Raí (51). Además, desde Zlatan Ibrahimovic, en octubre de 2015, ningún jugador del PSG concretó dos penas máximas en un mismo partido de la Ligue 1.

El resultado se dio vuelta y en los papales se vislumbró otro éxito del poderoso conjunto de la capital. Sin embargo, los futbolistas del Lorient tuvieron otros planes. En el final prevaleció con los goles de Yoane Wissa (80′) y Terem Igobor Moffi (91′). Fue una gran victoria en su estadio de Le Moustoir.

El PSG presentó entre sus titulares a los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi. También a sus máximas figuras, el propio Neymar y Kylian Mbappé. Tuvo una mayor posesión de la pelota, pero no generar espacios ante el 1-5-4-1 que planteó el entrenador del elenco local, Christophe Pelissier.

El Lorient, que arrancó la vigesimosegunda fecha en la penúltima posición y en descenso directo, arrancó mejor parado. De no ser por los penales en contra podría haber seguido controlando el partido. Pero esas alternativas le permitieron al PSG irse al descanso con tranquilidad con el empate parcial y a los 13′ del complemento dio vuelta el score, aunque por la mínima diferencia.

En minuto 80, Pochettino sacó a sus compatriotas, Di María y Paredes por Pablo Sarabia e Idrissa Gueye. No obstante, las modificaciones no trajeron los resultados esperados por el DT del PSG y su rival le igualó el marcador. Wissa aprovechó una buena pared con Moffi para, tras un primer corte de Presnel Kimpembe, batir a Sergio Rico. En el primer minuto de adición, el mismo Moffi logró poner en ventaja al Lorient cuyo triunfo le permitió salir de la zona de descenso directo y ahora es antepenúltimo.

La caída del PSG (45 puntos), la primera en la era Pochettino, también lo privó de mantenerse en la cima de las posiciones. Es que sus oponentes plasmaron victorias: el Lille (48) se impuso 1 a 0 al Dijon y el Lyon (46) celebró ante el Bordeaux por 2 a 1.

El próximo miércoles 3 de febrero el PSG jugará de local ante el último de la tabla, el Nimes. Será la oportunidad para reivindicarse a corto plazo. En el horizonte asoman los choques por los octavos de final de la Champions League frente al Barcelona, el 16 del venidero mes y 10 de marzo.

Compartir

Linkedin Print