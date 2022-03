Durante el fin de semana se labraron 226 actas; 51 fueron por alcohotest positivo

Compartir

Linkedin Print

A raíz del importante movimiento de personas durante este fin de semana en diferentes lugares, la Policía incrementó el número de efectivos en las calles para fortalecer la seguridad pública.

Cada fin de semana, la Policía de Formosa realiza operativos de cuidado y protección en toda la provincia, afectando una gran cantidad de recursos humanos y logísticos en lugares estratégicos, eventos culturales, artísticos, deportivos, en inmediaciones a locales comerciales, bancos y cajeros automáticos, entre otros.

En el caso de los locales bailables, se destacan efectivos en las inmediaciones antes, durante y después de cada evento.

Con el objetivo de desalentar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y a menores, la fuerza provincial articula acciones preventivas con diversos estamentos del estado provincial y de la Dirección de Bromatología Municipal y detectar locales que infringen la Ordenanza Municipal, a los que se labran Actas de Infracción y colocan fajas de clausura.

Durante recorridas en las calles, fueron demoradas varias personas por ebriedad y desorden, iniciándose causas contravencionales con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad.

También se aprehendieron a personas que registraban pedidos de captura, las que fueron trasladadas a las distintas unidades operativas, donde se confeccionaron los Expedientes y quedaron alojados a disposición de la justicia.

Este fin de semana se labraron unas 226 Actas de Infracción a la Ley Nacional de Tránsito, 51 de las cuales fueron por alcohotest positivo, conducta que pone en riesgo la seguridad del tránsito, ya que el alcohol al volante suele provocar siniestros viales.

Se sacaron de circulación 50 motocicletas y tres vehículos por faltas graves a la Ley de Tránsito, más la retención de 89 licencias de conducir.

También siguieron los controles en espejos de agua, ríos, riachos, lagunas y represas para evitar la presencia de personas, recomendando a la ciudadanía formoseña no ingresar a estos lugares porque no están habilitados.

De esta forma, se busca generar conciencia para que niños, adolescentes y personas mayores no pongan en peligro sus vidas o la de sus seres queridos.

En la Biosfera de Laguna Oca ingresaron durante el fin de semana unas 1300 personas, que disfrutaron en familia de su atractivo.

Los operativos desplegados fueron controlados por el Comando Superior Policial, a través de las distintas unidades regionales ubicadas en las localidades de la provincia.

Compartir

Linkedin Print