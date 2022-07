Durante el mes pasado se patentaron en la provincia 942 motocicletas

Compartir

Un reciente informe de la consultora Politiké, revela que en junio se patentaron en la provincia de Formosa 942 motos que significan un 121,1% más que el año pasado; mientras que en el 1° semestre de 2022 se patentaron 5.496, lo cual representa un incremento de 71,6% con respecto al 1° semestre del año pasado.

Consultado sobre este tema, el economista Adrián Muracciole manifestó que es un indicador más, que se encuentra en sintonía con varios otros que demuestran el crecimiento económico del año 2022. “En el año 2022 se observa un crecimiento de la actividad económica, las ventas mayoristas y minoristas, la construcción, los puestos de trabajo” y si bien reconoció que es un contexto complicado por la inflación que se vive en el país “sin dudas la decisión política del Gobernador Insfrán de sostener los ingresos del sector publico y seguir apostando a la inversión pública crea empleo y genera estas condiciones”.

Agregó que “se observa un permanente movimiento comercial, es decir que hay circulante, aunque también lastimosamente se observa algunos sectores que prefieren especular y remarcar para apropiarse así de mayor parte de los incrementos”.

Consultado particularmente por el sector de venta de motos, donde se escuchan manifestaciones de caída en las ventas, Muracciole fue tajante al decir que “los datos indican otra cosa. En Formosa las ventas de motos están creciendo. Lo que pasa es que algunas concesionarias, mas que vender motos, lo que quieren es dar créditos personales a una tasa superior al 110% anual, porque parece que su principal negocio no es la venta sino la intermediación financiera. Ante eso, es lógico que las personas prefieran ir a comprar motos en otras casas comerciales que ofrezcan mejores condiciones (de ventas)”.

Profundizando en el tema, el economista sostuvo que “en el mercado hay de todo, pero es verdad que se observa en algunos sectores una tendencia hacia la financiarización, lo que significa que algunos comerciantes prefieren ganar plata con los prestamos antes que con sus ventas y entonces, aunque vendan menos cantidades, ganan mas dinero porque cobran tasas desorbitantes que superan con holgura el 100% anual. Aun en este contexto inflacionario, estamos hablando de tasas de inflación real de mas del 40% anual, cuando lo lógico no es más que el 5%”

Muracciole explicó que las tasas de interés real es la que se mide descontando la inflación. Por eso “aun con las proyecciones más pesimistas, están cobrando tasas que están 40 puntos por encima de la inflación. Esto demuestra que el principal negocio no es la venta, sino el préstamo otorgado y esto convierte a la concesionaria en una financiera”

Finalizó el economista sosteniendo que “lastimosamente en momentos de incertidumbre, se incrementa la especulación y eso no le hace bien a la economía, porque la economía crece cuando crece la producción, el empleo y los ingresos. Por eso muchos Estados en todo el mundo estimulan la demanda, para que eso se traduzca en mayores ventas y producción. Ahí es donde la especulación se vuelve dañina, a veces, hasta para el mismo especulador”.

