Durante julio fallecimientos por covid disminuyeron un 38%

Ayer al mediodía, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, cuatro personas fallecieron y 253 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Se trata de un vecino de Formosa: Catalino de 88 años; un vecino de Pozo del Tigre: Héctor de 58 años; un vecino de Villa Dos Trece: Ramón de 52 años; y una vecina de General Güemes: Catalina de 67 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En las últimas 24 horas también se han realizado 6.574 test de vigilancia y búsqueda activa de casos,arrojando 253 de ellos resultados positivos a coronavirus (3,8% de positividad), en personas de entre 9 meses y 81 años de edad, correspondiendo a Formosa: 69 (32 consultas por síntomas, 26 contactos estrechos, 9 por búsqueda activa, 2 controles por internación); Las Lomitas: 19 (10 contactos estrechos, 5 por búsqueda activa, 4 consultas por síntomas); El Potrillo: 17 (6 por búsqueda activa, 5 consultas por síntomas, 4 contactos estrechos, 2 consultas por egreso); Clorinda: 16 (6 consultas por síntomas, 4 contactos estrechos, 3 por búsqueda activa, 3 consultas por egreso); Pirané: 12 (5 por búsqueda activa, 4 consultas por síntomas, 3 contactos estrechos).

También, se diagnosticaron casos positivos en Ibarreta: 12 (8 contactos estrechos, 4 consultas por síntomas); Laguna Naineck: 9 (6 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas, 1 por búsqueda activa); Laguna Yema: 9 (6 contactos estrechos, 2 consulta por síntomas, 1 por búsqueda activa); El Espinillo: 8 (7 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); Pozo del Tigre: 8 (6 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa); Siete Palmas: 6 (4 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas, 1 por búsqueda activa); El Chorro: 6 (4 por búsqueda activa, 1 contacto estrecho, 1 consulta por síntomas); Estanislao del Campo: 5 (contactos estrechos); Pozo del Mortero: 5 (contactos estrechos); Buena Vista: 5 (4 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); El Colorado: 5 (contactos estrechos); Riacho He He: 4 (3 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa); Misión Laishi: 3 (2 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); General Belgrano: 3 (2 contactos estrechos, 1 consulta por egreso).

Por último, en Tres Lagunas: 3 (contactos estrechos); Lote 8: 3 (consultas por síntomas); Gran Guardia: 2 (consultas por síntomas); Laguna Blanca: 2 (contactos estrechos); General Mansilla: 2 (contactos estrechos); Comandante Fontana: 2 (consultas por síntomas); El Simbolar: 1 (por búsqueda activa); Villafañe: 1 (contacto estrecho); Fortín Lugones: 1 (por búsqueda activa); Posta Cambio Zalazar: 1 (por búsqueda activa); Loma Monte Lindo: 1 (contacto estrecho); Ingeniero Juárez: 1 (contacto estrecho); María Cristina: 1 (contacto estrecho); Villa Dos Trece: 1 (consulta por síntomas); Subteniente Perín: 1 (contacto estrecho); La Mocha: 1 (consulta por síntomas); Colonia San Juan: 1 (por búsqueda activa); e ingresos desde otras jurisdicciones: 7 (2 de Provincia de Buenos Aires, 1 de Salta, 1 de Santa Fe, 1 de Mendoza, 1 de Chaco y 1 de Corrientes). Uno de ellos decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Además, ayer se dio de alta médica a 315 pacientes recuperados que corresponden a 33 localidades de la provincia.

Disminución de fallecimientos

Para finalizar, el Consejo señaló que durante el mes de julio “hemos lamentado la pérdida de 211 vidas” en la provincia a causa del coronavirus.

Aun cuando esta cantidad de fallecimientos representa una importante reducción del 38% con respecto a las 339 muertes del mes de junio, “debe mantenernos alertas sobre la peligrosidad del virus que estamos enfrentando”.

“La pandemia sigue entre nosotros. Para continuar disminuyendo los contagios y las muertes por COVID-19 debemos concurrir a vacunarnos para avanzar en la inmunización de la población en el menor tiempo posible, como ya lo hemos logrado en tres departamentos de la provincia”, sostuvo el organismo.

Y concluyó: “Mientras realizamos aceleradamente esta tarea, debemos perseverar en el cumplimiento de los cuidados preventivos que ya conocemos y de los protocolos vigentes para cada actividad”.

