Durante la última fase 1, Formosa tuvo una fuerte caída en el consumo de combustible

Sergio Rivas, Secretario General de Estaciones de Servicio de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que durante la última fase 1 que empezó el 1 de mayo y se extendió por casi 45 días, la venta de combustible en Formosa tuvo una fuerte caída debido a la baja circulación de personas.

“Fue significativa la disminución de ventas cuando entramos en fase 1, se entiende que a menor circulación menos venta de combustible hay en las estaciones de servicio, si bien ahora hubo ciertas habilitaciones, se empezó a notar otra vez movimiento en las estaciones de servicio pero no al 100% de las ventas como eran anteriormente. Debemos significar que se están recuperando las ventas y esperemos que muy pronto vuelva la normalidad”, expresó Rivas.

Asimismo explicó que son varios los factores que llevaron a una baja en la comercialización. “Es una combinación de factores, al haber incrementos en todas las cosas la gente carga menos combustible, si cargaban antes 3 mil pesos, hoy capaz que cargan 1500 pesos porque tienen que prever el hecho de comprar alimentos y demás. Generalmente también cuando hay aumentos de combustible nuestro presidente dice que es una cuestión psicológica y yo creo que no es así, al aumentar eso se traduce a los precios de los alimentos en general, las consecuencias están a la vista, también hay una disminución de compra de combustible porque la gente circula menos”, detalló.

En relación a si las bajas ventas tuvieron un impacto relacionado a reducción del personal, explicó que “pérdida de trabajo no sufrimos, pero se ven con muchos problemas las empresas para sostener los puestos de trabajo porque por ejemplo los shops que funcionaban las 24 horas, hoy a las 19 horas tienen que cerrar y toda la gente que cubría esos turnos está trabajando como puede, tratando de cubrir el poco trabajo que hay ya que la demanda disminuyó bastante”.

Aseguró además que “mientras las estaciones trabajaban las 24 horas no había problemas, se entendía que estaba bien, cuando hubo restricciones y el tema de las fases por supuesto que influyó, los que se manejaban en autos ahora se los puede ver en motos e incluso en bicicletas, la gente busca guardar el efectivo para invertir en otra cosa como el tema de alimentos y la vida cotidiana”.

Para finalizar habló respecto a si todas las empresas que operan en Formosa podrán hacerle frente al pago del aguinaldo. “Algunas empresas accedieron a programas y eso las ayudó bastante, no todas, hay algunas que no cumplieron con los requisitos y no accedieron, en cuanto al aguinaldo están viendo, algunas empresas van a pagar de una sola vez y otras en dos veces. Nosotros tenemos la certeza de que la situación es complicada para nosotros y las demás actividades también, esto tiene consecuencia inmediata en otras actividades y no estamos ajenos a eso”, culminó.

