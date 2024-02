Durante sesión extraordinaria, el HCD aprobó aumento del pasaje de colectivos que se irá a $690

En una sesión extraordinaria realizada ayer por la tarde, el Honorable Concejo Deliberante capitalino aprobó la suba del boleto del transporte urbano de pasajeros, donde el “único” pasará a costar $690, se abonará $345 más para el trasbordo y el estudiantil dejará de ser gratuito ya que valdrá $345.

Con fuertes críticas hacia la iniciativa, los ediles de la oposición votaron en contra, salvó la concejal de Nuevo País Macarena Romero que si acompañó junto a los concejales justicialistas a excepción de Marcelo Sosa quien se abstuvo.

Por otro lado, por voto mayoritario se aprobó que el HCD destine 37 millones de pesos para abonar a los empleados de Crucero del Sur el 50% del aguinaldo que la empresa prestataria adeuda desde el mes de diciembre.

Oposición

Al hacer uso de la palabra, el concejal Patricio Evans indicó que “hemos pedido fundamentación porqué ese valor de pasaje, ya que me parece que es arbitrario si no tenemos ningún fundamento”.

Aclaró además que “desde septiembre cuando se hizo el aumento a $160 a hoy, al vecino le aumentamos un 431% cuando la actualización de haberes de estatales para el mismo período fue del 25%”.

“Queremos que nos rindan cuenta de dónde estamos parados, no sabemos a qué responde este número, y no podemos acompañarlo porque es un cálculo totalmente arbitrario”, lanzó.

Por su parte Ocampo agregó que “este momento hay que tomarlo desde muchas aristas porque tiene un impacto real, por eso la mayoría de los países del mundo tiene subsidios al transporte porque también dinamiza la economía, no nos olvidemos que este problema en Formosa lo tenemos desde hace mucho, somos la ciudad que a nivel país tuvo la mayor cantidad de paros”.

“Digo que alguien tiene que hacerse cargo del boleto, pero no debe ser la gente, por eso pedí al Gobernador que siempre se jactó de ser superavitario que reasigne partidas para poder solucionar o al menos aminorar el impacto del costo al bolsillo de los vecinos. Hay que buscar soluciones por otro lado, y no venir acá a levantar la mano, dar un aumento y que la gente lo pague, creo que tenemos que buscar opciones por otros lados”, sentenció.

Aporte del HCD

Por otro lado, la concejal justicialista María Argañaraz fue quien informó al cuerpo de legisladores comunales que mantuvo una reunión con el presidente y la dirección del Honorable Concejo y “viendo la dura situación económica y del transporte, y pensando en las familias formoseñas que hoy van a esperar esta segunda parte de su aguinaldo porque solo se pagó una parte a fines de diciembre, con el antecedente del año 2022 de cuando este Concejo en un esfuerzo máximo brindó una asistencia financiera de 5 millones de pesos durante tres meses. Justamente para que no peligrara el servicio del transporte público es que vemos la posibilidad en caso excepcional de poder aportar estos 37 millones de pesos para que la semana que viene cuenten con ese recurso tan importante y que lo están esperando”.

Finalmente, hizo un llamado a que sus pares acompañen la propuesta “sin condición política y desde la solidaridad ya que son familias formoseñas que están esperando una respuestas en este contexto tan difícil”.