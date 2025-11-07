Duras Denuncias de Pablo Basualdo en el Aniversario de Las Lomitas

En una entrevista el presidente del Concejo Deliberante de Las Lomitas, Pablo Basualdo (La Libertad Avanza), expuso una grave situación de tensión política y abandono de servicios esenciales en su localidad. Las declaraciones, realizadas en el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López por FM VLU 88.5, se enfocaron en la «censura educativa» impuesta de cara al 111° Aniversario de Las Lomitas y el colapso del sistema hospitalario.

Censura Educativa y Vaciado del Acto Aniversario

El concejal Basualdo detalló los preparativos para los festejos que inician el domingo 9 de noviembre con un desfile cívico militar y un festival musical, cerrando el lunes 10, declarado asueto escolar y administrativo, con el acto formal. Sin embargo, este marco de celebración se ha visto empañado por una supuesta restricción política a la participación de las escuelas.

Fernando López introdujo el tema, inquiriendo sobre la ausencia de las escuelas en los actos protocolares, a lo que Pablo Basualdo respondió con una vehemente crítica a lo que considera una acción política mezquina y perjudicial para la comunidad.

«La verdad que es algo lamentable lo que lo que sucede que acá en las Lomitas con la parte educativa. Estamos hablando del aniversario de nuestra ciudad, del aniversario de nuestro pueblo de 111 años de historia, un evento que siempre nos encontraba unidos como comunidad, donde participaban todas las instituciones educativas, escuelas, jardines, instituciones privadas, comerciantes, empresarios y realmente esta censura educativa que se vivió en las en Las Lomitas de que no le permitan a las instituciones educativas y que participen de un aniversario de una ciudad, es algo lamentable, vergonzoso.»

El edil enfatizó que la disputa trasciende cualquier color político, ya que se trata de la celebración de la identidad local, y no de un acto partidario. La medida, explicó, no se oficializó por escrito, sino a través de directivas verbales.

«No hablamos del cumpleaños del intendente, del cumpleaños del gobernador. Hablamos del cumpleaños de Las Lomitas y Las Lomitas somos todos… Entonces que impongan esta censura porque es una censura educativa a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la verdad que causa mucho rechazo… es exactamente, bajada de línea. O sea, no hay nada escrito, pero todo verbal con los directivos bajando la normativa de que no pueden desfilar en el desfile cívico militar.»

Basualdo destacó que mientras instituciones como Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, empresarios y comerciantes sí estarán presentes, se excluye de forma deliberada a la base educativa del pueblo, una tradición histórica en la localidad.

🏥 El Hospital Descomplejizado: La Tragedia de la Salud Pública

La conversación se centró luego en un problema de mayor gravedad: el deterioro de la atención sanitaria en Las Lomitas. Basualdo acusó al gobierno provincial de un «total abandono» del hospital local.

«Nuestro hospital está bajo un total abandono. Al hospital de Las Lomitas lo descomplejizaron, en algún momento era un hospital que atendía a toda la zona. Era un hospital que tenía a médicos de alto nivel atendiendo. Resulta que hoy todos los pacientes de Las Lomitas son derivados o a Formosa capital o Ingeniero Juárez.»

La acción, sostuvo el concejal, tiene un propósito perverso:

«Han desarticulado el hospital de Las Lomitas y lo han hecho por solo generar un malestar en la gente, en el pueblo, en querer hacerle un daño a la gestión y lo único que le hacen daño es al vecino. Al vecino de las Lomitas, a la gente…»

El drama se hizo tangible al recordar un caso de pérdida de vida, presuntamente por mala praxis y deficiencias en la atención:

«Hace un tiempo hemos tenido la pérdida de un chico que sí fue muy enfermo en nuestro hospital y le dieron un calmante que resulta que era un dolor de cabeza, le han dicho, el chico llegó a la casa, tuvieron que trasladarlo y a los días falleció. Entonces lo que sucede en nuestros hospitales es gravísimo.»

Las denuncias incluyeron la falta de recursos básicos y la politización de la dirección hospitalaria.

«Vos vas al hospital de La Lomitas, no hay medicamento, pero si lo encontrás al director en algún lado, abre el baúl de su auto y te lo entrega, se han vaciado hasta la farmacia del hospital interdistrital de la ciudad de Las Lomitas. A quien han puesto como director del hospital está más preocupado por salir a hacer campaña política, que a estar atendiendo en que el hospital funcione como tiene que funcionar.»

Basualdo lamentó la marcha de médicos jóvenes, formados en la localidad o que habían regresado a ella, debido a las condiciones impuestas por la actual dirección, lo que ha significado una pérdida de talento médico para toda la comunidad.

El Pueblo como Rehenes de la Interna Política

El periodista Fernando López concluyó la nota con una reflexión editorial sobre el impacto de estas disputas en la ciudadanía, subrayando que el caso del hospital es la «evidencia» de que es «el poblador de la lomita» quien termina «padeciendo todo esto».

«Es grave porque a ver cómo institucionalmente, es decir… Acá ni siquiera estamos hablando de una reunión que no lo invitan a Basualdo… Estamos hablando de una escuela institucional… El clima que se vive en Las Lomitas es muy complejo. Es un clima de absoluto antagonismo… Esto es muy triste lo que está ocurriendo ahí. Porque, a ver, esto debería ser una diferencia política, pero se ha partido en otra cosa, ¿no? Que va más allá de una diferencia política.»

López calificó las acciones de «autoritarismo» y de socavar la calidad democrática, al utilizar herramientas del Estado, como la salud y la educación, para castigar a los adversarios políticos.

«Pero ¿quién pierde ahí? Vos pensás que pierde Pablo Basualdo, que pierde Atilio Basualdo. Pierde el poblador de Las Lomitas, porque seguramente habrá muchos chicos que tendrán ganas de desfilar ahí, de participar eh de algo tan lindo como es el aniversario del del del lugar en el que uno está. No, en el que uno vive, ese sentido de pertenencia… El que termina padeciendo esto es el pueblo… Esto habla de la calidad democrática que tenemos o la calidad antidemocrática que tenemos.»

Los festejos por el 111° aniversario de Las Lomitas, programados para el 9 y 10 de noviembre, se llevarán a cabo bajo la sombra de estas graves denuncias, que colocan a la localidad en un punto crítico de su historia política y social.