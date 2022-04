Durísimo comentario de Alex Caniggia al hablar de la relación con su papá

Compartir

El Hotel de los Famosos no para de sorprender con sus participantes y en la última gala del viernes se destacó un momento que tiene que ver con Alex Caniggia y la complicada relación con su padre. En una noche como cualquiera otra, el mediático estaba conversando al aire libre con Maximiliano Chanchi Estévez y se abrió a hablar de la crisis amorosa que tuvieron sus padres.

“Mis viejos se iban a separar y mi viejo estaba con un gato. Desde ahí le hice la cruz. Estamos peleados a muerte, mal”, comenzó contando el hijo de Claudio Paul. Su compañero del reality, que lo escuchaba con atención mientras fumaba, quiso saber si le había vuelto hablar después de ese difícil momento. “No, ni él me habló a mí”, sostuvo Alex.

A diferencia de otros momentos televisivos donde se lo veía tenso, en esta oportunidad pareciera que el influencer se olvidó de la presencia de las cámaras y se lo notó relajado contando intimidades de su círculo familiar.

“Él tampoco me habla. Él cara de verga, que la chupe”, continuó el participante del reality que se emite todas las noches por la pantalla de El Trece. Estétez le preguntó si con su hermana era de la misma manera, pero Alex dijo que solamente se trata de una cuestión personal.

“¿Y ella no te dice, o los quiere juntar así?”, siguió indagando su compañero para saber si existe la posibilidad de un reencuentro. “No le gusta pelear, ni decir nada, pero tampoco le gusta que estemos peleados”, afirmó el joven.

Como si se tratase de un amigo íntimo, le aconsejó que tiene que hablar con su padre: “la vida es muy corta para estar enojado, amigo”. Pero el mediático expresó que él tampoco le habla a él: “Es un rencor mutuo”. Sin embargo, al referirse a su conocida madre, aseguró que la apoya a muerte. “Está re sacada”, cerró poniéndole humor a la conversación.

Recordemos que el expediente que tiene a Claudio Paul Caniggia como acusado de abusar sexualmente de su ex mujer Mariana Nannis tomó impulso en las últimas horas. Luego de la declaración indagatoria del ex futbolista, donde negó los hechos y se declaró inocente, el juez Pablo Ormaechea dictaminó la falta de mérito. Esto significa que el magistrado considera que, por el momento, no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pide al fiscal que siga investigando. En paralelo, la defensa del ex integrante de la selección argentina ya solicitó que se detenga a dos amigas de la denunciante por supuesto falso testimonio.

La denuncia de Nannis llegó a la fiscalía del doctor Carlos Velarde en febrero del 2020. En su declaración inicial, la mujer contó que había sido abusada por su ex esposo “hacía un tiempo”. Luego los investigadores determinaron que esa situación se habría producido el 5 de mayo del 2018 en un departamento del hotel Faena de Puerto Madero.

En su resolución, el juez Ormaechea le solicitó al fiscal que profundice la investigación. Una de las principales medidas que pidió el magistrado fue la declaración de los tres hijos de la pareja. El objetivo, según el fallo del magistrado, es conocer los detalles de la convivencia familiar y si, alguno de ellos, conoce la situación denunciada. Con esta solicitud, el fiscal no tiene más remedio que llamar a testimonial tanto a Alex, Charlotte y Kevin, más conocido como Axel.

