Duro relato de la ex niñera de Cinthia Fernández: “Matías Defederico siempre la insultaba”

De espaldas a la cámara, la ex empleada la panelista dio una entrevista en Los ángeles de la mañana donde contó detalles de la escandalosa relación entre la bailarina y el ex jugador.

Este lunes, Cinthia Fernández reveló en Los ángeles de la Mañana que denunciará penalmente a su ex pareja, y padre de sus hijas, Matías Defederico. “Tenía dudas porque me dijeron primero que no se podía y después por mis hijas. Me dio mucha bronca que la semana pasada se dudara de mí, y sobre todo en las redes sociales y él. Sus hermanas dijeron que me estaba burlando de las mujeres que sufrieron violencia de género, eso me enervó, me puso muy loca”, explicó la panelista sobre su decisión.

Aunque muchos dudan de su palabra, la propia Fernández se ocupó de reunir las pruebas que necesita para probar su verdad. Y ahora una ex empleada de la familia contó en el programa de Ángel de Brito diferentes situaciones que ella presenció y que respaldan el testimonio de la bailarina. “Él dice que no es una persona violenta y la realidad es que nunca lo vi tranquilo, siempre la insultaba y la trataba mal a Cinthia. Las nenas muchas veces me preguntaban si el papá estaba enojado con su mamá… yo les decía que tenían diferencias pero nada más, son criaturas”, comenzó diciendo la ex niñera que decidió dar la entrevista de espaldas a la cámara para preservar su imagen.

“Una vez, en Chile, ellos salieron a tomar un helado y las nenas estaban durmiendo. Cuando vinieron, él estaba muy enojado y cuando cerraron la puerta de la pieza, escuché gritos, insultos y golpes. Él se fue y voy al cuarto, la veo a Cinthia llorando, tirada en el piso”, relató la mujer sobre uno de los tantos hechos de violencia que le tocó presenciar durante el tiempo que trabajo al cuidado de las hijas de la pareja. “Ese día, lo primero que hice fue abrazarla. Le dije que fuera en el momento a hacerse ver pero ella no quería, le daba miedo. Se la bancó sola”, agregó.

Lo más dramático de la narración fue cuando expuso a Defederico como un padre violento para con sus hijas. “Una vez, las nenas jugaban en el balcón y Charis tiró un juguete… él se enojó tanto que tuve que encerrarme con las nenas en mi cuarto. Trabajé cinco años con ellos y siempre le vi reacciones violentas. Matías la denigró a Cinthia como mujer, madre, como todo. Si la justicia me llama, voy a ir a declarar porque es un mentiroso”, comentó.

“Yo hablaba mucho con ella, le explicaba mi experiencia. Yo también sufrí violencia de género y es horrible. Le decía que no podía seguir así”, contó la ex empleada, aunque en su momento Fernández decidió no hacer nada para preservar a sus hijas. “Me pone mal porque la quiere tratar de mentirosa y no es así. Hasta su propia familia lo sabe y lo tapan”, concluyó.

Recordemos que Defederico publicó un extenso texto en sus stories de Instagram, con el que se defendió de las acusaciones de su ex. “Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas. Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas”, comenzó diciendo. Y agregó: “Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales. Quien me amenazó constantemente con hacerme mier… fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”.

Y finalizó su descargo diciendo: “Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme. Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ni con otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las cosas por nuestras hijas”.

