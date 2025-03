Dybala tiró un taco y se lesionó en el triunfo de la Roma: salió llorando y le sumó una nueva preocupación a Scaloni

Paulo Dybala encendió las alarmas de la selección argentina este domingo al sufrir una lesión durante la victoria de AS Roma sobre Cagliari por la Serie A. El delantero argentino, que ingresó en el segundo tiempo, debió pedir el cambio apenas 10 minutos después tras sentir una molestia muscular, lo que pone en duda su participación en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil (el viernes 21 en Montevideo y el martes 25 en el Monumental).

Según medios italianos, el primer diagnóstico apunta a un problema en los flexores detrás de la rodilla. Además, el futbolista arrastraba molestias desde el cruce ante Athletic Club en la Europa League. Las imágenes de su salida del campo de juego mostraron al jugador visiblemente afectado, sentado en el banco de suplentes con lágrimas en los ojos.

La curiosidad: el ex Instituto sintió el tirón después de ensayar un taco. Inmediatamente se tocó la zona afectada y cayó al césped para aguardar la asistencia médica.

Dybala tenía previsto viajar a Argentina tras el partido, pero modificó sus planes para someterse a estudios médicos en Italia. El técnico de Cagliari, Claudio Ranieri, se refirió a la situación en conferencia de prensa: “Sentía dolor en la espalda, no debería tener nada en la rodilla. Mañana le harán las pruebas habituales y esperemos que no haya pasado nada”.

El delantero se someterá a una resonancia magnética este lunes para determinar la gravedad de la lesión. Su posible ausencia representaría una baja sensible para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que lo había vuelto a convocar tras perderse las citaciones de octubre y noviembre del año pasado. En la actual temporada, Dybala acumula 35 partidos, ocho goles y cuatro asistencias con la Roma en todas las competiciones.

La Joya, de 31 años, es uno de los 33 nombres que integran la prelista entregada por el DT hace dos semanas, a la espera del corte definitivo. El Gringo ya se hallaba preocupado desde temprano este domingo, cuando el Cuti Romero pidió el cambio a los 67 minutos del partido que el Tottenham finalmente perdió como visitante ante Fulham por 2-0.

Hay que recordar que hace una semana se produjo el regreso del defensor campeón del mundo en Qatar tras tres meses de inactividad. La vuelta del cordobés se produjo en el empate 2-2 entre su equipo y el Bournemouth, en un encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Premier League.

Por su parte, más allá de la eliminación de la Roma en la Europa League, Dybala había recuperado su mejor nivel. De hecho, hace unos días, una leyenda de la Loba como Francesco Totti lo había bañado en elogios.

“En este momento es el mejor jugador del fútbol italiano y está entre los mejores del mundo en términos de talento.”, había sentenciado el ex volante ofensivo en diálogo con Vive el Fútbol. Ahora tiene un ritmo diferente al de hace unos meses y cuando tiene la pelota, la pelota canta. Ya no pasa por golpes o lesiones, ahora es una máquina y juega hasta el final de los partidos”, había subrayado. Ahora, los problemas físicos volvieron a arrebatarle la sonrisa.