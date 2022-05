Eber Solís acompañó jornada de capacitación y asistencia a pequeños productores de Güemes

Compartir

Linkedin Print

El gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, junto a la municipalidad de Villa General Güemes presentaron ayer el programa de asistencia “Fortalecimiento hortícola con tecnología de insumos” a productores paipperos de esa localidad y zona.

La jornada llevada a cabo en el Centro Cívico Municipal de la localidad de Villa General Güemes contó con la participación del vicegobernador de la provincia, Eber Solís; el ministro de Producción y Ambiente, Raúl Omar Quintana; el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán, el intendente local, Julián Bordón; el concejal, Roberto Farana; y el subsecretario de Producción y Ambiente, Osvaldo Alejandro García.

Estuvieron también el subsecretario de Desarrollo Rural y Territorial, Martín Amarilla; el director de Producción Sustentable, Guido Roberto González; el presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de Formosa (CPIAF), Wilson Dutra; la técnica del MPyA, Graciela Rojas; técnicos en Territorio ingenieros Poletti Hugo y Coronel Felicia; representantes de instituciones del sector agrícola municipal, provincial y nacional del PAIPPA, CEDEVA, INTA, MAGyP, SENASA, Agricultura Familiar; y obviamente productores paipperos.

El encuentro se realizó con los objetivos de poner en conocimiento sobre los avances en la producción frutihortícola de la localidad de Villa General Güemes; brindar una capacitación sobre la implementación obligatoria de Buenas Prácticas Frutihortícolas (BPF); del intercambio de recomendaciones técnicas; y lograr el fortalecimiento a productores hortícolas con tecnología de insumos.

Además, el municipio recibió en este acto un tractor y una camioneta, ambos cero kilómetro.

Solís

Al hablar ante los presentes el vicegobernador de la provincia, Eber Solís hizo llegar el saludo y abrazo fraterno del gobernador Gildo Insfrán y resaltó que esta actividad “es un ejemplo de lo que es el Modelo Formoseño”.

Asimismo, destacó el acompañamiento del Estado provincial a los productores paipperos, no solo con las capacitaciones brindadas sino también con la entrega de semillas y maquinarias “para que eso sirva como una motivación y empuje a que la producción en Formosa siga creciendo” estimó.

Expuso que en este modelo de producción diversificada, se pueden observar los avances de las producciones frutihortícolas gracias al fortalecimiento del sector con tecnología genética, las capacitaciones, asistencias constantes y los intercambios de recomendaciones técnicas entre todos los actores.

Puntualizó que con su gestión Insfrán “siempre está presente”, como con la realización de la infraestructura del Centro Cívico Municipal donde se realizó este encuentro, o también la pavimentación de la Ruta Nº 86, “que hubiera continuado hasta Puerto Irigoyen si no hubiese asumido Mauricio Macri” lamentó.

Y siguió: “Esa obra vial de conexión fundamental no solo para los formoseños sino para cualquier otra persona”.

En la misma línea se refirió a la ceremonia de llamado a licitación para distintas obras viales, presidida por el Gobernador, destacando que “son sumamente importantes para la zona noreste de nuestra provincia, Riacho He Hé, Tres Lagunas, Siete Palmas y todas las colonias de influencia”.

Señaló que la pavimentación de la Ruta Provincial N° 8 y la N° 6 “son obras centrales para poder desplazarnos pero también para la producción”.

“Este es un logro de la conducción política de Gildo Insfrán que nos enmarca a todos”, subrayó.

Buenas prácticas agrícolas

A su turno el ministro de la Producción y Ambiente Dr. Raúl Omar Quintana destacó que las buenas prácticas agrícolas se implementan para el bienestar general de la población y dijo que este tipo de actividades que reúnen al gobierno y a los productores se multiplican en distintos rincones del territorio provincial.

“Detrás de estas semillas hay otras semillas que se entregaron, que sirven para seguir multiplicando estas acciones en todo el territorio provincial, esto que estamos haciendo, se hace también en Pozo del Tigre, El Colorado, El Potrillo, las actividades no se detienen” valoró.

Invitó a todos los técnicos y productores a que vuelvan a la chacra luego de la pandemia, hagan las reuniones, incorporen al sistema educativo, también presente en esta jornada y agradeció a la Policía porque siempre trabajan con ellos, en la seguridad rural.

“El tema principal son las buenas prácticas agrícolas, porque además de entregar semillas, es bíblico y se sabe, que deben caer en un buen lugar para que crezcan, de eso se tienen que encargar los sectores técnicos con los productores para que ocurra. Las buenas prácticas son los pasos para llegar a ese punto” explicó el funcionario.

Dijo que en caso de General Güemes, en coordinación con el intendente y coincidiendo con la decisión del gobernador de fortalecer a los municipios en su capacidad de trabajo, “hicimos esta entrega simbólica, pero quedó el trabajo en el aula, donde los técnicos del ministerio, el PAIPPA y los organismos nacionales le entregan a los productores toda la teoría y se inicia un trabajo que se programa ya en la chacra”

Recordó además que próximamente a través del Polo Científico y Tecnológico, Formosa fabricará bioinsumos.

Desarrollo de Formosa

Por su lado, el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán recordó la época de sequía por la que atravesó la zona de General Güemes, destacando que ahora cuentan con un reservorio de agua repleto, “y esto es así gracias a la obra que se ha hecho en la ruta Nº 28 que permitió obtener agua en El Porteño, por el cual se pueden cargar estos reservorios, resolviendo los inconvenientes que demanda la comunidad”.

Asimismo, hizo hincapié en que los llamados a licitación para la pavimentación de las Rutas Provinciales Nº 8 y Nº 6 encabezados por el primer mandatario provincial “son de suma importancia para la infraestructura provincial”, añadiendo “que los productores son los que podrán sacar productos con más tranquilidad y así aportan al desarrollo de Formosa”.

Manifestó que “todas las acciones están dentro de un proyecto que es el Modelo Formoseño”.

Compartir

Linkedin Print