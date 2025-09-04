Eber Solís encabezó las charlas de la Boleta Única Papel en comunidades originarias de Las Lomitas

El vicegobernador Eber Solís sigue recorriendo la provincia de Formosa en el marco de la capacitación de la Boleta Única de Papel (BUP), que este jueves 4 llegó a Lote 47 y Ayo La Bomba, comunidades originarias situadas en jurisdicción de Las Lomitas.

Esta iniciativa es “por pedido de nuestro querido compañero, el gobernador Gildo Insfrán”, resaltó, marcando también el Vicegobernador que compartieron “una fructífera charla” sobre este nuevo sistema de votación que se implementará, por primera vez, en las elecciones legislativas nacionales.

Señaló además “conversamos sobre la importancia de la justicia social y del Modelo Formoseño, que nos garantiza salud, educación, ciencia y tecnología, la cual debemos defender con amor por nosotros y por todas generaciones venideras”.

Y acentuó: “En Formosa, la política se comprende: unidos, solidarios y organizados”, para así seguir “defendiendo nuestro modelo camino al 26 de octubre”.

También brindaron su testimonio quienes formaron parte de la capacitación tanto en esas comunidades originarias de Lote 47 y Ayo La Bomba, como en Bartolomé de las Casas y colonias que están a su alrededor.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Pablo Sosa, expresó su alegría por llegar a Las Lomitas “con el compañero vicegobernador Solís”, quien justamente organizó los equipos de trabajo para capacitar en cada comunidad sobre la BUP.

Resaltó que fueron recibidos de buena manera y pidió a los hermanos originarios replicar esto en su comunidad. Lo positivo de la jornada también fue subrayado por Fabián Rodríguez, referente del Lote 47, quien hizo la traducción de la charla al idioma pilagá.

“Fue un encuentro importante donde nos enseñaron sobre el nuevo método de votación”, afirmó por su parte Raúl González, director de la etnia Pilagá del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA).

Hizo notar “lo necesario de esto porque es una metodología diferente” de votación y agregó Gabriel González, cacique de Lote 47, que este fue un “primer paso”, mostrando al mismo tiempo su satisfacción por la nueva visita del vicegobernador Solís a la comunidad.