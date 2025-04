Echaron a cúpula distrital de Vialidad por demoler el monumento a Bayer

Los responsables del Distrito 23 de Vialidad Nacional, quienes habían quedado en el ojo de la tormenta como responsables de la demolición de un monumento al historiador y escritor Osvaldo Bayer emplazado en el ingreso a Río Gallegos, finalmente fueron cesanteados de su cargo.

“Se solicita se sirva iniciar las actuaciones tendientes a formalizar la desafectación y consecuente rescisión del vínculo contractual que une a los ocupantes de la Jefatura del Distrito 23 Santa Cruz, Paulo Croppi y Raúl Borquez”, dice la nota en hoja membretada del Poder Ejecutivo Nacional cuya imagen publicó el diario La Opinión Austral.

En la misma nota se le pide a la abogada Andrea Lebrand que atienda el despacho de la citada jefatura “hasta tanto se determine quién revestirá como titular de esa función jerárquica y/o se adopte una decisión equivalente”.

La demolición del monumento a Bayer le valió a los funcionarios de Vialidad Nacional el repudio generalizado desde muchos puntos del país, que se fueron enterando de lo ocurrido a partir del video en el que se veía una retroexcavadora destruyendo la obra del escultor Miguel Jerónimo Villalba, ubicado en el ingreso norte de la ciudad de Río Gallegos, a pocos metros del control policial de Güer Aike.

La destrucción del monumento a Bayer generó denuncias en la justicia. También el cruce entre el autor de la obra y familiares del historiador con las autoridades nacionales y hasta con el Gobierno provincial por la reubicación del monumento.

Incluso, La Opinión Austral informó que este jueves en el Concejo Deliberante de Río Gallegos se aprobó -por pedido del Frente Sindical– declarar “personas no gratas” a los responsables de Vialidad Nacional por la destrucción del monumento a Bayer.

“Como trabajadores reivindicamos la lucha obrera de los compañeros peones rurales de 1921 y por eso pedimos que se declare persona no grata a Paulo Croppi y Raúl Borquez“, indicaron durante la sesión.

El monumento, una obra de Miguel Jerónimo Villalba, había sido inaugurado en marzo de 2023. Dos años después, Vialidad Nacional ordenó removerlo alegando problemas de visibilidad en el camino.

Tras el repudio que generó su demolición, el Gobierno de Santa Cruz tomó la decisión de reacondicionarlo y reubicarlo en otra zona de la ciudad.

«Se llevó a cabo por una cuestión de siniestralidad: estaba en una ruta, generaba problemas de visibilidad y ocupaba un área en la que podrían ocupar servicios o eventuales obras de infraestructura», explicaron en su momento a Clarín desde Vialidad Nacional sobre los motivos de la demoliciíón.

«Fue Vialidad Nacional la que, mediante una inspección, determinó que la pieza obstruía. El área de Permisos a Terceros, que se encarga de concesionar los espacios como rutas y otra infraestructura vial, hizo un llamamiento público para solicitar la aparición del dueño de la pieza. Como no apareció, se determinó derribarlo. Nadie se hizo cargo», agregaron desde el organismo oficial.

La protesta más reciente por la demolición tuvo lugar el jueves durante la inauguración oficial de la Feria del LIbro, cuando un grupo de escritores escrachó al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, levantando fotos de Osvaldo Bayer