Echaron al jefe de la Fuerza Aérea por uso indebido de las aeronaves y presuntos hechos de abuso

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, echó este jueves al Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Fernando Mengo, por usar aeronaves de la fuerza para fines particulares y por «presuntos hechos de acoso y/o abuso» hacia mujeres integrantes de esa arma, en el marco de un escandaloso episodio que conmueve a la denominada «familia militar».

Petri justificó la decisión, a través de un comunicado oficial posteado a través de sus redes sociales, «en cumplimiento del deber de garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley en las Fuerzas Armadas». Al respecto, remarcó que «esta decisión responde a hechos que ponen de manifiesto el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y de las responsabilidades inherentes a su cargo».

«Asimismo -sigue el comunicado-, he tomado conocimiento de presuntos hechos de acoso y/o abuso que habrían sido protagonizados por el Brigadier Mengo, lo que constituye una falta gravísima e inadmisible», agregó el ministro, que adelantó una investigación al respecto. Sin embargo, fuentes oficiales que en este caso dependerán de la voluntad de las presuntas víctimas -«son subalternas» del jefe militar. aclararon- para realizar la denuncia judicial ya que se trataría de delitos de índole privada.

«En este Gobierno, y bajo la gestión del Presidente Javier Milei, no hay ni habrá tolerancia para el abuso de poder, la corrupción ni las conductas que mancillen la integridad de las personas o la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Este Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la transparencia, la austeridad, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto irrestricto a la ley como pilares fundamentales de su gestión», cerró el ministro.

Aunque la comunicación oficial no lo aclara, la determinación sobre Mengo se tomó a causa de una investigación realizada por el periodista Federico Teijeiro, de la cual Defensa tuvo conocimiento a primera hora de este jueves.

Mengo, cordobés, de 59 años y padre de dos hijos, había asumido su cargo como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina en enero de este año, cuando reemplazó en el cargo al brigadier general Xavier Julián Isaac, quien pasó a ser jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Según se pudo averiguar, las denuncias internas contra Mengo «y sus viajes a Paraná», datan de hace muchos meses. De acuerdo a las mismas, el jefe militar habría utilizado aeronaves para viajar hasta la capital de Entre Ríos para visitar a una «novia». Pero desde el Edificio Libertador también agregaron que el desplazado militar también habría utilizado las unidades de la fuerza como «remise» para trasladar familiares desde esa provincia hasta el sector militar del Aeroparque Metropolitano (BAMA).

Pese a la denuncia pública, en el ministerio de Defensa por ahora no van a presentarse en la Justicia: adujeron que aún «están recolectando datos» por el uso indebido de bienes públicos por parte del citado brigadier y que por los presuntos casos de abuso dependen que las víctimas al menos decidieran hacerlo público. «Por ahora no quieren denunciar», alegaron.

Paradójicamente, estos movimientos se producen en momentos en que el Gobierno decidió empoderar a la FA trasladándole la «operatividad» de la flota área presidencial y desplazando, de hecho, al personal civil del BAMA hasta las oficinas de Secretaría General. De hecho, una inversión indica que las tripulantes de cabina -las azafatas que dependen de esta área y siguen revistiendo en ese sector del Aeroparque- podrían realizar una protesta cuando Javier Milei vuelva a utilizar el avión presidencial -hoy es sometido a un estricto chequeo en Estados Unidos- en enero próximo para viajar a la cumbre de Davos, en Suiza.

Extrañamente el Gobierno no salió a denunciar las supuestas irregularidades que se producían en el BAMA por el presunto alquiler la pista oficial a terceros o el otorgamiento de servicios VIP a distintos vuelos privados.

Como sea, Mengo había comenzado su carrera militar en 1983 en la Escuela de Aviación Militar, donde se graduó en 1986 como alférez del Escalafón del Aire y posteriormente se especializó como Piloto de Caza.

Con más de 2600 horas de vuelo, principalmente en aviones de caza, su carrera operativa lo llevó a integrar unidades clave como las brigadas aéreas de Mendoza, Santa Fe y San Luis, de acuerdo a información oficial publicada por el Gobierno.

El saliente oficial ha desempeñado roles estratégicos y operativos en el Comando Aeroespacial y la Secretaría General de la Fuerza Aérea, liderando proyectos como la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA). Su participación en ejercicios internacionales y misiones de paz en Haití y Chipre consolidó su experiencia en cooperación internacional.

En el ámbito académico, cuenta con títulos de Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, Magíster en Dirección de Empresas, y completó el curso de Estrategia y Conducción Superior. Sus logros han sido reconocidos con distinciones como Aviador «Honoris Causa» por el Ejército del Aire Español y la medalla al primer promedio en el Curso de Estrategia. Si bien no hay confirmación oficial, Mengo sería reemplazado en la conducción de la fuerza por el actual subjefe del estado mayor general de la institución, brigadier Néstor Guajardo.

Fuentes de la fuerza negaron que haya malestar interno por el desplazamiento del militar denunciado. «Es algo personal. Cada cual se tiene que hacer cargo», contó a este diario un oficial de la FA consultado. Por ahora se descartan más cambios en la fuerza.