«Economía decide qué docente podría cobrar y quién no en el marco de la pandemia», sostuvo Nilda Patiño

Compartir

Linkedin Print

La secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño envió una nota a Jorge Ibáñez, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas quien es la máxima autoridad para la oficina conocida como unidad funcional, donde se verifican y se aprueban las tramitaciones de altas docentes para que finalmente perciban o no los haberes a fin de mes. La misma le planteó formalmente las situaciones varias decididas respecto a la percepción de haberes, haciendo más difícil lograr aprobar todos los requisitos requeridos en el marco de esta pandemia.

Expresó que «días de declarada la suspensión de clases -ni bien se iniciara el ciclo lectivo- sin haberse cumplido ni al 50 % los procedimientos administrativos financieros para designaciones nuevas como continuidades, se sumó el aislamiento social, preventivo y obligatorio dificultando aún más las tramitaciones. Ante ello, como gremio, realizamos una presentación -vía mail- a ud., como ministro de economía y otra de igual tenor al ministro de educación planteando las cuestiones o inconvenientes que visualizábamos a ese momento. Pidiendo, también que en el marco de esa crisis sanitaria se tomaran los recaudo para facilitar la aprobación de las designaciones».

«Pudimos comprobar luego que se tomó la decisión de iniciar los trámites de las continuidades, y que se hacían vía online algunas cuestiones que luego se remitirían en soporte papel. Así estuvimos convencidos y alegres porque numerosos colegas fueron cargados en el sistema y derivados a la unidad funcional en tiempo; de modo que celebramos que este fin de mes percibirían un número importante. Pero, las últimas noticias comunicadas al nivel superior nos ponen de nuevo en el inicio de la cuarentena o peor. Se habrían devuelto actuaciones/altas que fueron remitidas a la unidad funcional por cuestiones –entre otras- como el certificado de aptitud psicofísico, u otras cuestiones que entendemos deberían interpretarse o aplicarse con criterio o lógica de la política provincial en el marco de la pandemia».

«Cabe señalar que algunos colegas aceptaron horas en el nivel superior y para ello sacaron licencia -sin goce de haberes, art 24- en horas o cargos de menor remuneración y/o jerarquía. Licencia -obviamente- otorgada para poder acceder a esas nuevas horas o cargo; pues de lo contrario estarían fuera de la compatibilidad permitida. Y en este cuadro/ o nueva situación no percibirían salario por las horas o cargos aceptado como nuevo, ni por lo viejo donde se licenciaron; sumando problemáticas nuevas a la angustiante situación vivida por la amenaza a nuestra salud que significa el coronavirus».

«Como gremio estábamos preparándonos para presentar otro escrito sobre las designaciones nuevas que no se efectuaron tramitaciones, y sobre los doble turnos que no se cargaron – a pesar de que muchos estén trabajando -; entendiendo que debemos acercar propuestas ante esta nueva situación que nos desbordó. Pero antes que pudiéramos hacerlo se nos presenta esta situación que surge desde la propia administración y que no se caracteriza por aliviar a la población».

«Usted comprenderá que esta decisión técnica administrativa aparentemente desde la oficina que depende de vuestro ministerio, tendrá un alto impacto social, económico y político dañando la salud de todos esos trabajadores que se encuentran prestando servicio y haciéndose cargo de los costos de internet, telefonía y fotocopias, según el caso, para trabajar».

«Por ello recurro a usted, esperando que luego de tomar conocimiento se libren las medidas correspondientes para que se faciliten los tramites y perciban sus haberes la totalidad de los docentes que están trabajando, llevando alivio y colaborando a la salud general de la población formoseña», finalizó la carta.

Patiño cerró el parte reflexionando: «es lamentable que mientras economía hoy decida que trabajadores de la educación va a comer a fin de mes, el ministerio de educación solo sirva para perseguir, acosar, explotar a docentes que a pesar de la amenaza de no cobrar sus salarios está trabajando para garantizar la atención de los estudiantes».