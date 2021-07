Economía prevé que el FMI aprobará en agosto los US$ 4.300 millones en DEG que recibirá Argentina

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Economía prevé que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará en los últimos días de agosto la asignación de US$ 650.000 millones de dólares en reservas a los países miembro del organismo, de los cuales US$ 4.300 millones corresponderán a la Argentina.

Así lo señaló ayer al mediodía una fuente del Palacio de Hacienda, al confirmar también que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “viajará a Italia el próximo miércoles para participar” de la reunión de titular de las carteras de Finanzas y de bancos centrales del G20.

“Se calcula que para fines de agosto el FMI estará aprobando los Derechos Especiales de Giro (DEG) para los países miembro y corresponderían a la Argentina unos US$ 4.300 millones”, indicó la fuente.

La asignación de los DEG estará presente en la agenda de la siguiente cumbre de ministros de Finanzas del G20 que tendrá lugar los próximos 9 y 10 de julio en Venecia, que seguirá tratando el tema de instrumentos adicionales de financiamiento para afrontar la coyuntura de la Covid 19.

Luego, se espera que la Junta de Gobernadores del Fondo mantenga un nuevo encuentro en agosto, momento en que finalmente podría hacerse efectivo el desembolso de los DEG a los países.

El vocero del Fondo, Gerry Rice, expresó que “esta asignación sin precedentes de Derechos Especiales de Giro de $ 650 mil millones, es con mucho la más grande en nuestra historia”.

El principal objetivo de la ampliación de la moneda que decidió el FMI es proveer de liquidez a países con escasas reservas y problemas de financiamiento.

Pero aquí no sólo recibirán tajada los países de más bajos ingresos, sino también los de ingresos medios y los más desarrollados. Pero estos últimos tendrán la posibilidad de prestar parte de esos recursos, en beneficio de los más necesitados, si quisieran.

Compartir

Linkedin Print