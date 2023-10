Eden Hazard anunció su retiro: «Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí»

El mediocampista publicó una carta en la que cuenta que deja la actividad profesional luego de más de 700 partidos entre clubes y su selección.

Eden Hazard, exjugador del Real Madrid y excapitán de la Selección de Bélgica, anunció su retiro del fútbol a los 32 años con una carta publicada en sus redes sociales.

«Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo», señaló Hazard.

Luego, agregó: «Durante mi carrera tuve la suerte de conocer a grandes directivos, entrenadores y compañeros de equipo. Gracias a todos por estos grandes momentos, los extrañaré a todos. También quiero agradecer a los clubes en los que he jugado: LOSC, Chelsea y Real Madrid; y agradecer a la RBFA por mi selección belga».

Por último, Hazard agradeció a la «familia, amigos, asesores y personas que han estado cerca en buenos y malos momentos». «Muchas gracias a ustedes, mis fans, que me han seguido durante todos estos años y por su aliento en todos los lugares donde he jugado», completó.

Hazard se retira de la actividad con 747 partidos disputados: 621 en clubes y 126 con su selección. El futbolista inició su carrera en las inferiores del Lille de Francia (2007-2012) y luego pasó a Chelsea (2012-2019) donde logró destacarse y captar la atención del mundo por su buen nivel.

Su último club fue el Real Madrid con un fichaje millonario por encima de los 100 millones de euros. Su estadía no fue la esperada debido a que lo persiguieron diversas lesiones. De hecho, el jugador finalizó antes su contrato por la inactividad y actualmente se encontraba sin club.

En el conjunto madridista jugó 76 encuentros y convirtió siete goles en cuatro temporadas, un pobre balance que aun así le valió para sumar dos Ligas, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

En tanto, con su Selección tuvo sus mejores registros en el Mundial de Rusia 2018, competencia en la que consiguió el tercer puesto con el entrenador Roberto Martínez. En total, disputó 118 partidos y convirtió 33 goles. Además de Rusia, participó en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Qatar 2022. A su vez, estuvo presente en las Eurocopas de Francia 2016 y la de 2020 y en la Liga de Naciones 2021.