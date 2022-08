Edinson Cavani rechazó la oferta de Boca Juniors: las razones

Compartir

La confirmación llegó desde Europa y luego rebotó en Argentina y Uruguay: Edinson Cavani rechazó la oferta que le hizo Boca Juniors. Fue Fabrizio Romano, el periodista gurú en las ventanas de transferencias del Viejo Continente, el que compartió en Twitter su información. “Después de recibir los contratos en las últimas 48 horas, Cavani le comunicó a Boca que desea darle prioridad a los clubes europeos. No está aceptando el ofrecimiento por razones familiares”, explicó.

“El sueño de Cavani y su familia es unirse a la Liga y probar un capítulo en España”, cierra el cronista. En efecto, el atacante, de 35 años, jugó en Italia (Palermo y Napoli), Francia (PSG) e Inglaterra (Manchester United, su última aventura), pero nunca jugó en la península ibérica. Villarreal aparecía como la opción principal, dado que además el entrenador (Unai Emery) ya lo condujo en el conjunto parisino. Aunque las negociaciones nunca se cerraron, pero ahora surgió la chance del Valencia como flamante integrante de la carpeta de interesados.

¿Eso significa que no se repetirá la oportunidad de que Cavani juegue en Boca? No necesariamente. Ya coquetearon durante dos mercados de pases, y la situación puede repetirse en un año, aunque el rechazo seguramente produzca heridas entre Riquelme y compañía que hay que ver si pueden ser suturadas.

Este nuevo capítulo entre Cavani y Boca había tomado fuerza el viernes: tras una comunicación entre el vicepresidente Riquelme y el propio artillero charrúa. Allí, el punta aceptó abrir las negociaciones, a la espera de una oferta concreta desde La Ribera.

La intención del Consejo de Fútbol era que Edinson no sólo se sumara hasta el comienzo del Mundial de Qatar, que se pondrá en marcha el próximo 21 de noviembre, sino que el ex atacante del United se quedara a jugar en 2023 la Copa Libertadores y el resto de las competencias con la camiseta azul y oro. Ahí, en principio, había acuerdo, pero el entorno del referente de la Celeste pedía una cláusula de salida en junio del próximo año.

La puja tenía el calendario como obstáculo, dado que este lunes 8 de agosto a las 20 horas se cerraba la ventana de transferencias en el país. Pero este domingo llegó el rechazo al ofrecimiento y el sueño de Boca, cuanto menos, quedó en pausa.

El propio Cavani supo hacer declaraciones en más de una oportunidad hablando de su cariño por Boca y de la referencia que fue para él su compatriota Sergio Martínez y sus festejos colgado del alambrado con la casaca auriazul. El Manteca incluso ofició de puente para acercar las partes.

“No sé nada del futbolista. Lo único que sé es que es un excelente delantero con una gran carrera internacional. No puedo hablar de alguien que todavía no llegó al club. Puedo hablar de todos los futbolistas que están a mi cargo y contesto sobre ellos”, había dicho Hugo Ibarra de Boca tras la victoria ante Platense por la Liga Profesional, ¿apelando a la mesura o con alguna información de que la operación podía llegar a caerse?

