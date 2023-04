Eduardo de Pedro afirmó que el Frente de Todos va a «ofrecer una alternativa» en las PASO

El ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, aseguró este miércoles que el Frente de Todos (FdT) “va a ofrecer unas PASO, una alternativa, para poder recuperar el espíritu del peronismo y de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner” y cuestionó la iniciativa de Javier Milei de dolarizar la economía argentina a la que calificó de ser “una mentira de campaña electoral”.

“A la gente que está desesperanzada también le vamos ofrecer unas PASO, una alternativa, para poder recuperar el espíritu del peronismo y de los gobiernos de Néstor y Cristina”, dijo De Pedro en declaraciones a C5N, tras participar del lanzamiento de “Aerolíneas Argentinas Cargo” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

.De Pedro defendió la gestión de Aerolíneas Argentinas ante las manifestaciones de sectores de la oposición respecto a su posible privatización, indicando que está «el ejemplo de lo que fue una gestión privada en manos de Marsans, que lo que hicieron fue saquear la compañía de la peor forma».

Fustigó luego «el discurso contra una gestión eficiente de la empresa, amparada por un concierto de medios que permanentemente discuten y atacan la gestión pública. Y no es la gestión de un funcionario, es la gestión del Estado».

«Cuando volvemos a escuchar voces que cuestionan las inversiones que hace el Estado en una compañía para que pueda contribuir al desarrollo comercial y empresarial de la Argentina, cuando escucho ideas que parecen nuevas, me recuerdan al pasado, al 2001, que otra vez vamos a insistir con políticas que no funcionan», agregó.

Luego invitó «a la oposición a estudiar los últimos 40 años de la Argentina y ver en que período se construyó industria nacional, exportación, empleo, generación de puestos de trabajo, se construyeron escuelas, universidades, jardines. Demos esa discusión de cómo funciona la Argentina, de cómo es una compañía aérea sin compararnos con países que son el 10 por ciento de nuestro territorio».

Sobre la dolarización de la economía que propone el precandidato libertario, el funcionario respondió: “Es un año de campaña, es un año de mentiras, de ‘fake news’ y de volver a escuchar promesas sobre cómo resolver algunos problemas estructurales de la Argentina como lo hicieron en 2015 y luego cuando gobernaron no solo que no pudieron resolverlos, sino que los multiplicaron a los problemas”.

“Por eso -continuó De Pedro- no me resulta extraño que algunos dirigentes irresponsables estén mintiendo a la sociedad y proponiendo cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo”.

Con respecto al supuesto apoyo de jóvenes a los sectores libertarios, De Pedro advirtió: “Yo soy muy desconfiado de las encuestas. Hay que ser un poco más desconfiado de lo que se escucha en los medios, aunque sí es cierto que hay un descontento en una parte de la sociedad porque llevamos 8 años, 4 de Cambiemos y 4 de nuestro gobierno, que con la pandemia, la guerra, la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve que hay actitud y provoca la desesperanza”.

“Estamos con algunas deudas con parte de la sociedad por lo que para mí todavía hay funcionarios que no funcionan”, indicó.

Relacionado