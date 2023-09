Eduardo Valdés presentó su libro sobre lawfare «Objetivo Cristina» en la XXI Feria del Libro

En el marco de la XXI Feria del Libro, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, llegó a Formosa para presentar su obra “Objetivo Cristina” que analiza las causas judiciales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y denuncia la falta de imparcialidad de los jueces que la condenaron.

Durante su disertación, que sucedió el pasado viernes 22 a las 19 horas en el auditorio B del Estadio Cincuentenario, estuvo acompañado por el ministro de Cultura y Educación, quien también es candidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Luis Basterra.

Al respecto, Valdés expresó que “estoy orgulloso de estar en Formosa” ya que “me encanta esta Feria del Libro y me encanta enterarme de los datos hurgando por acá” como que en Formosa se inauguraron 1.497 escuelas durante la gestión del gobernador Insfrán.

“Yo voy a ser un divulgador formoseño en la Ciudad de Buenos Aires, se lo juro, lo prometo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es verlo, porque es la primera vez que vengo”, aseguró.

En cuanto a su obra dijo que consiste en el “trabajo de juristas de distintos países del mundo compilado por el juez Baltasar Garzón, donde analizaron las causas judiciales sobre Cristina Fernández de Kirchner”.

“Y llegan a una conclusión muy dura de decir que no ha sido juzgada por un derecho penal objetivo como se juzga a las personas en cualquier país del mundo, sino que se le ha aplicado la doctrina del derecho penal del enemigo; y acá están las pruebas”, aseveró.

Y agregó: “Entonces la falta de imparcialidad que se ha tenido, donde sobre 13 jueces federales siempre le tocaban en las 634 causas dos jueces: Bonadío y Ercolini; después para revisar le tocaban los mismos: Hornos y Borinsky, todo lo que es la falta de imparcialidad de jueces que van a jugar al fútbol a la casa del ex presidente Macri, otros que lo hacían a Olivos, esos son los que la han condenado”.

Asimismo, explicó que luego de que salió “Objetivo Cristina” sucedió el intento de magnicidio hacia la Vicepresidenta “que tampoco se lo juzga”.

“Fíjense que Brenda Uriarte, la novia de quien disparó contra Cristina, quiere ahora declarar diciendo quien le daban la plata para hacer esas manifestaciones con los copitos y no la dejan ampliar su indagatoria, algo pasará, pero parece que lo va a hacer por escrito”, indicó.

Y concluyó: “Nosotros igual no nos rendimos, vamos a seguir peleando por la justicia. Gracias Formosa, gracias gobernador Gildo Insfrán, que no lo voy a poder ver, pero lo saludo por acá”.

Relacionado