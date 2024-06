Eduardo y Elina Costantini esperan su primer hijo juntos: «Estamos embarazados»

Elina y Eduardo Costantini anunciaron la noticia que todos esperaban. Después de que la modelo haya revelado sus deseos de ser madre por primera vez, y advertir que la llegada del bebé sería “inminente”, confirmó la noticia con una publicación conjunta con el empresario: “Más que felices y emocionados de contarles que… estamos embarazados”, escribieron en una publicación conjunta, en la que además mostraron la ecografía del bebé.

Días atrás, Elina se había mostrado reticente a confirmar las versiones que estuvieron circulando el último tiempo, esperando el momento oportuno para contarlo. Ahora, con la alegría absoluta de que eso que Elina tanto deseaba está camino a concretarse, Pampita Ardohain, Laurencio Adot, Barby Franco, Evelyn Scheidl y Fabián Zita fueron algunas de las celebridades que se sumaron a la novedad dejando su saludo en forma de corazones, buenos deseos y emojis vinculados a la dulce espera.

Elina estuvo a punto de contar su embarazo en una reciente entrevista para Caras TV: “No podemos decirlo todavía, pero falta muy poco. Eduardo me va a reventar, va a haber una sorpresa más adelante, todavía no puedo decirlo”, dijo en diálogo con Héctor Maugeri, quien la felicitaba a pesar de que la modelo se negaba a reconocerlo, esperando la confirmación oficial.

“Sería divino. Creo que es innato, ya lo tenés adentro, siempre lo tuve muy internalizado”, dijo luego acerca de sus deseos de convertirse en madre. Y también habló de cómo lo está sintiendo su marido. “A Eduardo le encantaría. Se vuelve loco. Tiene siete hijos, 21 nietos y 4 bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta 1 año. Y los bisnietos, tres, cuatro, cinco años. Con ellos tenemos una relación hermosa, son divinos”, afirmó.

“Nosotros nos conocimos y al mes y medio ya estábamos pensando en nuestros hijos. Desde 2021 siempre preparamos nuestra casa con un cuarto para un bebé. No está decorado temáticamente, pero sí está asignado”, dijo la mujer. Por otro lado, también contó cómo se ve siendo madre. “Me imagino siendo una mamá muy dedicada, con libertad. Soy extremadamente cariñosa. Mi hijo o hija verá a una mamá muy dedicada, alegre y muy trabajadora”, cerró Elina.

Fernández y Costantini se casaron en 2022 y, a pesar de algunos malos augurios relacionados con los 43 años de diferencia en edad, el vínculo se mantiene más que firme. Así lo aseguró el propio empresario recientemente, quien definió a Elina como “el amor de mi vida” a la vez en que manifestó públicamente sus deseos de volver a convertirse en padre. “Yo tengo siete hijos y nos encantaría tener uno con Elina”, dijo el empresario en diálogo con Luis Majul en la radio El Observador, donde reconoció que la mirada ajena no fue benévola respecto al comienzo de la relación entre ambos por el motivo de la diferencia de edad existente entre ellos.

“Tuvimos miles de enemigos, la pareja tuvo mucha oposición porque no es convencional”, dijo Costantini. “Pero después, la sociedad lo entendió, porque perduró. Hay amor, buenas intenciones y no le hacemos mal a nadie, entonces lo terminaron aceptando”, cerró.