Lo que hay que mejorar en este país, si realmente se quiere avanzar, es la educación. Recuerdo hace poco haber leído a un empresario que no conseguía empleados porque al no saber leer e interpretar, no servían para cubrir puestos. El daño a la educación a lo largo de estos años ha sido infinito. Es hora de empezar a mejorar.

