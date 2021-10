Educación dio a conocer protocolo sanitario para presencialidad escolar plena

Compartir

El Ministerio de Cultura y Educación, mediante la comunicación múltiple 016, dio a conocer la ampliación de las pautas elaboradas junto al Ministerio de Desarrollo Humano que se tendrán presente en las jornadas escolares, ante el regreso pleno a las clases de estudiantes y profesionales de la educación de todos los niveles y modalidades.

Será el personal directivo el responsable de la aplicación e implementación correcta y de referirse a la superioridad ante cualquier situación no contemplada expresamente para actuar con la celeridad que corresponda.

En cuanto a las medidas preventivas generales: las personas deberán utilizar barbijos obligatoriamente durante toda la jornada educativa, tanto las/los alumnas/os como el personal docente y no docente, en espacios compartidos abiertos y cerrados y mantener, entre ellas, una distancia mínima de un metro y medio (1,50).

Además, se deberán ventilar los ambientes en forma adecuada y constante, deberán higienizarse asiduamente las manos, no compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales, evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros y en ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de casos “confirmado”, “sospechoso sintomático” o “contacto estrecho” de COVID-19, conforme las definiciones establecidas por la autoridad sanitaria provincial.

Respecto a los recreos, las disposiciones a cumplir son las siguientes: no superponer salidas conjuntas, establecer tiempos asignados por ciclos o cursos de acuerdo a la cantidad de secciones, administrar la concurrencia al recreo de acuerdo con la capacidad del espacio destinado a fin de evitar la aglomeración, no superando el 50% de dicha capacidad, disponer de un observador capacitado que supervise el cumplimiento de las pautas anteriores, haciendo hincapié en respetar el distanciamiento y el buen uso del barbijo, organizar y favorecer actividades ludo-recreativas que respeten el distanciamiento y estimular el lavado de manos, antes y después del recreo.

En relación a los comedores escolares, se hace importante considerar particularmente esta área por su alto riesgo de contagio ya que es un momento donde las personas se quitan el barbijo para poder comer, por lo que se deberá hacer énfasis en la ventilación del espacio, el distanciamiento social y el no compartir utensilios personales, como vasos, tazas, por ejemplo. Asimismo, administrar la concurrencia al comedor de acuerdo con la capacidad del espacio destinado a fin de evitar la aglomeración, no superando el 70% de dicha capacidad, por ejemplo, habilitando un turno adicional.

A propósito de los quioscos y cantinas, se tendrán que cumplir estrictamente las medidas generales (distanciamiento, uso de barbijo, buena ventilación), no se recomienda el uso de mesas y sillas.

Finalmente, en el caso de los espacios comunes (salas de reunión, biblioteca, preceptoría, etc.), se deberán mantener las medidas preventivas como distanciamiento, uso del barbijo, no compartir utensilios y elementos personales, no ingerir alimentos, utilización individual de mate/tereré. Administrar la concurrencia a dicho espacios comunes de acuerdo con la capacidad del espacio destinado a fin de evitar la aglomeración, no superando el 50% de dicha capacidad.

