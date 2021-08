Educación: el Polo Obrero marchó para reclamar computadoras y conectividad

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, integrantes del Polo Obrero Formosa marcharon hasta el Ministerio de Educación para reclamar computadoras y conectividad para los estudiantes de bajos recursos.

Omar Gimenez, integrante del PO, dijo al Grupo de Medios TVO que “nos estamos manifestando porque la situación es inaguantable, es catastrófico lo que está pasando con la educación, los chicos de los barrios no tienen conexión a internet y tampoco las herramientas y así no se puede seguir”.

“Lo que reclamamos es que el gobierno disponga para los barrios Wifi libre y computadoras para los chicos”, dejó en claro.

Asimismo, agregó que también exigen una presencialidad segura porque “las escuelas no están en condiciones, ya la primera semana dieron varios casos positivos y tuvieron que suspender las clases. Los docentes deben realizar las tareas de sanitización, que no corresponde a sus funciones, y al hacer eso no pueden estar abocados netamente a compensar lo que ya está perdido en educación”.

“El gobierno ha dado total responsabilidad y ha descargado sobre cada escuela la responsabilidad de cuidar la salud, nosotros rechazamos eso de Tribuna Docente por eso estamos acompañando también acá dentro del Polo Obrero”, expresó.

“En una movilización anterior ya hemos presentado una nota, nuevamente estamos reclamando esto y ver si tenemos una respuesta”, finalizó Giménez.

Compartir

Linkedin Print