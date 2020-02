Educación envió nota a los colegios para recordar que no deben cobrar inscripción

Compartir

Teniendo en cuenta que a esta altura del año se genera debate entre el pago obligatorio o no de la inscripción de alumnos a las diferentes instituciones educativas, el Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Educación Secundaria, envió a los colegios una nota circular intimando a que no se cobren ni las matrículas de inscripción ni por las documentaciones oficiales.

Vale recordar que el abono de inscripción cada año genera controversias porque hay padres que aducen que en las instituciones públicas exigen un arancel para inscribir al alumno, mientras que desde el otro lado indican que se trata de un cobro a modo de «colaboración» que no obligatoria sino a voluntad de cada una de las familias; de la misma forma se dejó en claro que el hecho de no contar con el dinero no influye en «absolutamente nada» y el alumno es anotado.

Circular de Educación

En el marco de este panorama y ya al tanto del reclamo en torno a la cuestión, Educación sacó la siguiente circular:

«Atento a los múltiples reclamos recepcionados por padres de alumnos de diferentes establecimientos escolares , me dirijo a Usted a efectos de recordarle que está totalmente prohibido el cobro de cualquier tipo de arancel como requisito de inscripción, como así tampoco cobrar en concepto de emisión de documentación oficial expedida por esa unidad educativa, conforme los términos de la Ley General de Financiamiento Educativo N° 26.075, que garantiza y establece el carácter gratuito del Sistema Educativo, en concordancia a la Ley Provincial N° 1613».