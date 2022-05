Compartir

Ayer por la mañana, en las instalaciones de la EPEP N°82, se llevó a cabo una jornada organizada por el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación en articulación con el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SETIC), con el fin de brindar herramientas a las familias que conforman la institución para orientar en el acompañamiento de personas con TEA.

Al respecto, Mónica Argüello, directora de la EPEP N°82, explicó que dicho encuentro nació de “una necesidad institucional” ya que, en la actualidad, cuentan con tres estudiantes que tienen la condición de Espectro Autista.

“Estamos capacitándonos porque sabemos que cada niño es una situación especial, única e irrepetible. Tuvimos un caso en donde se nos desbordó la situación, no sabíamos qué hacer, qué decir, cómo ayudar y los compañeros tampoco”, indicó.

Y agregó: “Entonces comenzamos con una charla para docentes que hicimos en tres etapas, primero para los de segundo ciclo, después primer ciclo y por último para áreas especiales; luego una charla para alumnos y ahora cerramos esta primera etapa con los padres”.

Asimismo, señaló que el día que se realizó el conversatorio destinado a estudiantes, “les dijimos que todos los niños son diferentes refiriendo a la individualidad y los de segundo grado nos dijeron: nosotros no somos diferentes, somos iguales porque todos somos niños de la 82; eso es inclusión, cuando los niños incluyen no hay diferentes”.

“Era lo que estábamos planteando y esperando, que podamos retomar nuestras actividades en un clima armónico, áulico de alegría, de aprendizaje y después del taller ellos nos dieron la receta mágica: la inclusión comienza en el grado, luego la institución y también los padres, sin alguna de estas patas no vamos a tener inclusión por más voluntad que tengamos”, sostuvo.

En ese sentido, la docente argumento que el objetivo de este encuentro era “brindarles a las familias más conocimientos, contenidos teóricos, pero también compartir experiencias porque está la Asociación de Padres TEA que vinieron a acompañarnos”.

“Lo que hace la escuela 82 es ofrecerles el apoyo que ellos necesitan, estamos presentes, nos preocupamos y nos estamos ocupando, por supuesto que el resultado no va a ser rápido y esto no termina aquí, hay que aplicar que ya lo estamos haciendo desde el momento en que los niños entendieron y vamos a seguir en base a las necesidades que tengamos; avanzar en esto y a pedir ayuda y asistencia técnica las veces que sea necesario”, aseguró.

Acompañaron la actividad, además de la comunidad educativa y los equipos técnicos de cada área mencionada al principio, los referentes de la Asociación de Padres TEA en Formosa y docentes especiales de la Escuela Especial N°5, como también algunos acompañantes de niños con condición de EA y otras.

“Estamos todos los involucrados buscando una solución o salida para que el niño realmente se sienta cómodo, feliz y podamos asegurar su trayectoria escolar”, finalizó Argüello.

