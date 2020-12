Educación Inicial confirmó que realizarán los actos de egresados de las salas superiores

Compartir

Será de diez niños por turno, con dos acompañantes. No habrá entonación de himnos y se dará un solo discurso de despedida de la docente a cargo de la sala que egresa.

La directora de Educación Inicial, profesora Olga Lotto, confirmó que, desde el 16 de diciembre, se llevarán a cabo los actos de egresados de las salas superiores de dicho nivel educativo.

“Los actos se van a hacer, hasta ahora no tenemos otro informe desde el Ministerio, se mantienen desde el día 16 diciembre respetando todos los protocolos”, indicó la docente.

Los mismos consisten en el uso del barbijo, el mantenimiento de la distancia y la aplicación de alcohol en gel.

Además, se realizarán en grupos de diez niños por institución y por tunos; y con el acompañamiento de sólo dos tutores por alumno.

“Si hay un salón que alberga 20 niños hará un acto de diez por la mañana y otro de diez por la tarde, con el acompañamiento de dos personas adultas, tutor, mamá, papá, eso la familia lo decide porque el acto de fin de año es el acto de la familia”, explicó Lotto.

Y opinó: “Yo creo que los papás van a entender el motivo por el cual se redujo la cantidad de acompañantes”.

Otro detalle es que los actos serán al aire libre con una duración mínima de tiempo; y si bien, estarán presentes las banderas nacionales y provinciales, no habrá entonación de los himnos.

“Durarán entre 30 y 45 minutos, lo que lleve la entrega de diez certificados y fotos. Y el discurso será a cargo de la maestra de la sala de cinco para despedir a sus niños y algún padre para agradecimientos”, concluyó la responsable del área.

