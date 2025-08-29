Educación realizó “todas las diligencias competentes” en el supuesto hecho ocurrido en la EPEP N° 57

En relación al supuesto hecho ocurrido en la EPEP N° 57 de la ciudad Capital, desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa se informó que se realizaron, desde el día jueves 28 y ante la solicitud de la institución escolar, todas las diligencias competentes a este organismo, con actuaciones de la Delegación Zonal Formosa, Dirección de Educación Primaria, el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC), este último como equipo técnico especializado aplicando veraz y efectivamente los protocolos establecidos y las acciones que se requieran, a fin de colaborar y aportar todo lo que la justicia peticione.

Recordando que el fin superior es siempre el bienestar del niño, evitando la exposición y la estigmatización para salvaguardar la integridad del menor y de la comunidad educativa en general.