EEUU 2024: los cambios que evalúa Lionel Scaloni en Argentina para enfrentar a Canadá

La Selección Argentina enfrentará a Canadá en las semifinales de la Copa América y el entrenador Lionel Scaloni trabajó con el plantel el domingo por la tarde. El DT tiene que evaluar qué cambios habrá en el equipo titular.

El plantel albiceleste está en New Jersey ultimando los detalles para el enfrentamiento con el conjunto norteamericano y se entrenó con Marcos Acuña aún al margen de la dinámica del grupo.

Según Diego Monroig, enviado de ESPN a Estados Unidos, es seguro que Scaloni realice variantes en el once, porque el rendimiento del último encuentro ante Ecuador no lo conformó. Además, otra cuestión que motivaría las modificaciones es que Argentina se medirá el rival del debut, a quien ya conoció y con quien no querrá repetir errores.

¿Cuáles podrían ser

las variantes en el once

titular de Argentina?

En la defensa, Marcos Acuña puede pelear un lugar con Nico Tagliafico, aunque este último corre con ventaja porque Huevo no se entrenó con normalidad. Además, es muy probable que Lisandro Martínez, quien fue reemplazado ante Ecuador por una sobrecarga, regrese a la zaga por Nicolás Otamendi.

Además, es posible que el DT revise el lateral derecho, dado que Nahuel Molina no la pasó bien con las subidas de Alphonso Davies.

En el mediocampo, la principal duda recae sobre Enzo Fernández, de un rendimiento irregular.

¿Vuelve Leandro Paredes?

Por otro lado, sería esperable que Scaloni le dé minutos a Ángel Di María y en el ataque junto a Leo Messi regrese Julián Álvarez a la titularidad.

Argentina enfrentará a Canadá el próximo martes 9 de julio en el MetLife de New Jersey desde las 21:00 horas (ARG), por la semifinal de la Copa América 2024.

Un viejo conocido

Argentina ya conoce quién será el árbitro del encuentro ante Canadá por las semifinales de la Copa América, este martes a las 21, en Nueva Jersey.

La terna será chilena: Piero Maza será el juez principal y lo acompañarán Claudio Urrutia, Jose Retamal y Cristian Garay, mientras que Juan Lara estará en el VAR.

Los antecedentes de la autoridad, de 39 años, son favorables para el equipo de Lionel Scaloni. Lo dirigió dos veces y ambas fueron con triunfos: el primero fue el 3-0 ante Italia en la Finalissima de 2021, disputada en Wembley.

Y el otro antecedente de Maza como árbitro en un encuentro de Argentina fue el 22 de noviembre de 2023 ante Brasil por eliminatorias, en el Maracaná, con victoria albiceleste por 1-0 con el gol de Nicolás Otamendi.

Además, se designó la terna arbitral para la otra semifinal entre Colombia y Uruguay, que se jugará este miércoles desde las 21, en Charlotte: será el mexicano César Ramos, quien dirigió el partido de Argentina ante Perú en la fase de grupos.