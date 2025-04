EEUU impondrá aranceles del 104% a los productos chinos

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que la nueva ronda de aranceles del 50% a China, y que incrementarán los gravámenes totales al 104%, entrarán en vigor esta medianoche, tal y como ya había anunciado Donald Trump de no retirar el ‘gigante asiático’ sus tarifas de represalia del 34 por ciento.

“Cobrarán plenos efectos esta noche a las 12.01 a.m., por lo que mañana. Sí”, ha sostenido Leavitt en comparecencia ante los medios, al tiempo que ha asegurado que el presidente Trump ya había firmado la orden ejecutiva habilitante.

Asimismo, la portavoz se ha hecho eco del convencimiento del mandatario republicano de que China se ha “equivocado” al optar por responder a los aranceles estadounidenses, pero también de que Beijing “quiere” y “tiene” que llegar a un acuerdo con Washington.

“Cuando Estados Unidos recibe un puñetazo, devuelve el golpe con más fuerza. Por eso entrarán en vigor los aranceles del 104% para China esta medianoche. Pero el presidente cree que Xi y China quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo empezar”, ha resumido.

En cualquier caso, Leavitt ha indicado que Trump está dispuesto a ser “increíblemente generoso” si China opta por sentarse a negociar, puesto que esto sería “lo mejor para el pueblo americano”.

A primera hora del martes, el presidente Trump publicó en las redes sociales que estaba “esperando” la llamada de China.