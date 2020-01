Efectivos controles realizó la Dirección de Bromatología municipal

Compartir

Linkedin Print

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de la Ciudad continúa realizando rigurosos controles diarios en comercios de todos los rubros, donde se comercializan productos alimenticios y bebidas, al tiempo que fiscaliza que los espectáculos bailables se desarrollen con las habilitaciones correspondientes.

Durante la presente semana se efectuaron efectivas inspecciones en comercios de los barrios: San Martín, San José Obrero, Santa Rosa, Obrero, San Francisco, Divino Niño, Vial, Fontana, Juan Manuel de Rosas, Lote 4, Simón Bolívar, Eva Perón y 8 de Octubre, donde se labraron 57 actas de inspección y 54 actas de infracción, sin decomisos.

Al respecto, el Dr. Jorge Tarantini, director de Bromatología, indicó “este resultado es auspicioso porque tras controlar un gran número de comercios, entre kioscos, superkioscos, minimercados y supermercados, no encontramos ningún alimento o bebida que no estuviera apta para su comercialización y consumo; de todas formas, insistimos a los vecinos que controlen el estado de los envases y la fecha de vencimiento de cada producto antes de adquirirlos”.

Por último, el funcionario recordó que ante cualquier situación irregular, como la presencia de alimentos o bebidas en mal estado o la realización de fiestas no autorizadas, se pueden efectuar las denuncias correspondientes al Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147).