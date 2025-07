Efecto Ángel Di María: Alejó Veliz vuelve como refuerzo de Rosario Central

Ángel Di María no vino solo. Falta la confirmación pero Alejo Veliz será nuevo refuerzo. Este martes emprende la vuelta a Rosario y el miércoles se anunciaría.

Las novedades en Central explotaron este lunes. Por supuesto, no hubo nada más importante que la llegada de Ángel Di María pero a la noche surgió una versión que se transformará en certeza en las próximas horas: Alejo Veliz vuelve también a Arroyito y el miércoles estará en Rosario.

Central mantiene el hermetismo en todas sus negociaciones hasta que se concretan y por eso sorprendió con la vuelta de Di María, que es además el primer refuerzo de este mercado de pases y el más importante del club en su historia, y de este momento del fútbol argentino.

Lo que no era un secreto era su intención de repatriar a otro futbolista, más joven, que le dio muchas satisfacciones y que le dejó al club una cifra millonaria, ya que fue una transferencia récord para el club. La venta de Veliz a Tottenham le reportó a Central 17 millones de euros, allá por mediados de 2023.

Pero hasta ahora, todas las negociaciones no habían llegado a buen puerto. Sin embargo, el deseo de Veliz de volver a Central y el viaje sobre todo que hizo a Inglaterra una persona de la dirigencia para tratar el tema cara a cara, ayudó para destrabar la operación.

Las otras ofertas

que tuvo Alejo Veliz

Veliz fue sondeado por Boca y Racing, y el club de Avellaneda hasta habría puesto sobre la mesa dos ofertas. Pero Veliz se mantuvo firme de que quería jugar de nuevo en Central.

Lo hizo saber de muchas formas y una de ellas fue acompañando al plantel en las prácticas, apoyándolo en San Nicolás cuando jugó por Copa Argentina y hasta en un llamado que tuvo con Di María, cuando iba camino a la presentación en el Gigante este lunes.

¿Y si puede estar

ante Godoy Cruz?

Hasta cabe la posibilidad de que Veliz sea presentado y, si los papeles correspondientes se hacen a tiempo, pueda estar a disposición de Ariel Holan para el debut ate Godoy Cruz del sábado.

Es que Veliz, mientras estuvo en Argentina y sabiendo que no tendría lugar en Tottenham, contrató a un preparador físico particular para mantenerse en forma en las vacaciones y estar al ciento por ciento si se daba lo de Central.

Había otros 9 en carpeta, pero Holan siempre quiso a Veliz y la dirigencia de Central ni hablar. Así que, además de Di María, el lunes llegó con otra gran noticia para los canallas, a la que solo le faltaría la confirmación.