“Efecto blanqueo”: reservas superaron los US$29.000 millones

La extensión del blanqueo de capitales le da aire al Banco Central para continuar con su racha positiva en el mercado de cambios. Este miércoles, el organismo compró US$ 106 millones, por lo que acumula una ganancia de US$228 millones en las dos primeras ruedas de octubre, después de haber cerrado el mes pasado con un saldo positivo de US$373 millones.

En este contexto, las reservas brutas del BCRA volvieron a crecer y a superar los US$ 29.000 millones, con un salto de US$680 millones en un día. En la City advierten que luego de haber vencido una inercia estacionalmente negativa en septiembre, el desafío de Santiago Bausili para juntar dólares para las resevas este mes será mucho mayor.

.”Creemos que el BCRA no correría la misma suerte que en septiembre. La dinámica del mercado oficial se tornará más desafiante para la acumulación de reservas”, dijeron en PPI y explicaron: “Por el lado de la demanda, dejará de jugar a favor el efecto de haber diferido importaciones. Ahora comenzarán a pagarse las importaciones postergadas de agosto a septiembre. El BCRA pasará de enfrentar cuotas por 125% (25% de importaciones devengadas de mayo, 25% de junio, 25% de julio y 50% de agosto) a 150% en octubre (25% de junio, 25% de julio, 50% de agosto y 50% de septiembre). Es decir, linealmente, sería un 20% más de las importaciones que van por el esquema. No obstante, al contrario de lo que sucedió en septiembre, las “nuevas” importaciones que comienzan a acceder al MULC son más altas tanto por recomposición de stocks como por repunte de la actividad”.

En esta misma línea, Martín Polo, de Cohen, afirmó: “Sin el beneficio de la “escalerita” en los pagos de importaciones, el mercado cambiario enfrenta el impacto del dólar blend —el 20% de las exportaciones de bienes y servicios que no se liquidan en el mercado oficial—, el déficit en el resto de las cuentas y la ausencia de ingresos financieros significativos”.

“Creemos que en octubre, ante la creciente demanda de divisas para el pago de importaciones, el mercado cambiario continuará bajo presión, lo que podría llevar a una mayor profundización del saldo negativo de las reservas netas”, agregó Polo.

Con todo, la extensión del veranito cambiario todavía se siente. El dólar paralelo volvió a anotar una nueva baja: el dólar blue cayó a los $1.215 y se acerca al precio del MEP, que terminó apenas por encima de los $1.207. En tanto, el CCL quedó cerca de los $ 1.241. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó por debajo del 25%.

“Se extiende el clima de calma cambiaria – con los dólares financieros aún estables cerca de los ~$ 1.200 – mientras transcurre el blanqueo y los operadores continúan monitoreando a diario la evolución de los depósitos en dólares en este nuevo mes tras la fuerte expansión de septiembre, a lo cual se podría sumar una positiva señal desde la inflación de confirmarse los pronósticos, importante para ir morigerando el ritmo de apreciación cambiaria que se viene acumulando”, explicó el economista Gustavo Ber.