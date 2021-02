Efecto The Last Dance: el misterioso coleccionista que pagó más de un millón de dólares por un objeto de Jordan y estableció un nuevo récord

Compartir

El 19 de abril del 2020 la serie documental The Last Dance conoció la luz y se convirtió rápidamente en furor a nivel mundial. Pero lo más llamativo que generó esta mega producción es la efervescencia entre los coleccionistas de Michael Jordan, quienes superan mes a mes las cifrase astronómicas que invierten para quedarse con algunos de los objetos que están emparentados al mítico 23. Durante los últimos días, un comprador estableció un nuevo récord en la materia: desembolsó 1.440.000 millones de dólares para adquirir una tarjeta de 1997 que estaba firmada por el símbolo de los Chicago Bulls y también tenía un fragmento de la camiseta que usó en los All-Star de 1992.

La persona que se apropió de esta gema para los coleccionistas prefirió permanecer en el anonimato “al menos por ahora”, según afirmó el medio norteamericano TMZ que se hizo eco de la noticia. La compra se realizó por intermedio de la casa especializada Heritage Auctions, “el subastador de coleccionables más grande del mundo”.

La particularidad de este objeto, catalogado como “súper raro” por el medio citado, es su exclusividad: sólo se produjeron 23 tarjetas Upper Deck Game Jersey de Michael Jordan en 1997. “Sólo veintitrés de estas tarjetas se produjeron y no se hicieron otras, nunca”, expresaron. La tarjeta tiene el número 8/23: “No sólo presenta una elegante firma de Jordan en un marcador azul fino que sería un incentivo suficiente para ofertar, sino también una muestra considerable de la camiseta que Jordan usó en 1992 en el NBA All-Star Game”, la describió la casa de subastas.

Según PSA (uno de los medios más importantes en autenticación y calificación de tarjetas), este objeto está calificado como “casi impecable 7″ y la calidad de la firma se consideró como “casi impecable 8″. Antes de llegar a esta cifra récord, hubo 61 ofertas en Heritage Auctions para intentar apoderarse de este producto exclusivo.

La cifra que había quedado en la historia para una tarjeta de Jordan se había abonado hace unos meses en la misma casa de subastas: pagaron 915 mil dólares por una tarjeta Michael Jordan Metal Universe Precious Metal Gem de 1997.

Sin embargo, esta presenta como dato extra el fragmento de la camiseta que Michael lució en los All Star de 1992, en un día que anotó 18 puntos y dio 5 asistencias pero tuvo como dato sobresaliente el regreso del mítico Magic Johnson, quien se había retirado antes de la temporada 1991/92 tras contraer VIH. Magic fue el MVP tras el triunfo del Oeste sobre el Este por 115-113.

Esta noticia marca la “explosión” de los precios de distintos objetos coleccionables relacionados a Jordan y su paso por la NBA, algo que se acentuó gracias a la publicación del documental que también batió récords.

