Egipto 2021: Los Gladiadores vencieron a Japón

Compartir

Linkedin Print

El seleccionado argentino de handball se impuso por 28 a 24 ante los asiáticos en su primer duelo de la Segunda Fase de la Copa del Mundo.

La selección argentina masculina de handball, más conocida como Los Gladiadores, se quedó con una victoria clave por 28 a 24 ante Japón, una de las grandes revelaciones de la competencia, en el Cairo Stadium Sports Hall por la primera fecha de la Main Round del Mundial de Egipto 2021.

El conjunto albiceleste inició con una activa defensa y con un ataque manejado por los hermanos Sebastián y Diego Simonet (la gran figura nacional se perdió los duelos ante Bahrein y Dinamarca por una lesión en el tímpano que sufrió ante la República Democrática del Congo) y ejecutado por un encendido Federico Pizarro (9 de los 16 goles del equipo en la primera parte -solamente falló un lanzamiento-).

Pese a un bache donde los nipones, que en la ronda previa sorprendieron al igualar con Croacia y caer solamente por dos tantos ante Qatar, mostraron toda su velocidad en ofensiva (Tatsuki Yoshino con 6, fue su principal arma), Argentina supo mantener la ventaja e irse al descanso 17 a 13 arriba.

En la segunda parte, pese a que no pasó mayores sobresaltos, Los Gladiadores pecaron de atolondrados por querer liquidar el pleito cuanto antes y cometieron algunos errores no forzados que mantuvieron a Japón con esperanzas buena parte del juego.

Con este resultado, Argentina se ilusiona con la posibilidad de dar el golpe en la Main Round y meterse por primera vez en la historia entre los mejores ocho de la competencia. El próximo compromiso será el sábado 23 de enero a las 14 (por DeporTV y DirecTV) ante la dura Croacia, el subcampeón europeo. Luego, el lunes 25 de enero a la misma hora, chocará ante Qatar, campeón asiático.

Vale mencionar que los Albicelestes, gracias a su triunfo ante Bahréin en la primera fase, arrastraron dos puntos. Más tarde, los balcánicos (3 puntos) se medirán con Bahréin y el líder Dinamarca (4 -último campeón mundial y olímpico) enfrentará a Qatar.

El premio a Player of the match (mejor jugador del partido) fue para Federico Pizarro. El zurdo, que actualmente se desempeña en el handball español, convirtió 10 tantos en 13 lanzamientos. Lo secundaron con 5 gritos Diego Simonet y Lucas Moscariello. También fueron importantes los 4 goles de Santiago Baronetto, ya que los dirigidos por el español Manolo Cadenas están atravesando dificultades en los extremos a la hora de anotar. Completaron el goleo Pablo Simonet (2), Pablo Vainstein e Ignacio Pizarro (1). Tatsuki Yoshino, con 6, fue el goleador en el conjunto perdedor.

Compartir

Linkedin Print