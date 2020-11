Egresados 2020: autorizan los actos escolares respetando protocolo sanitario

Compartir

Desde el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, se informó que las unidades educativas de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior de todas las modalidades de gestión pública y privada podrán realizar los actos de Egresados 2020, atendiendo y respetando los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de COVID-19.

En este sentido, se estableció que a partir del 16 de diciembre los actos podrán realizarse pero en un formato breve, en turnos de mañana o tarde, con grupos de no más de 12 estudiantes y teniendo en cuenta el espacio con el que cuenta la institución. Asimismo, los flamantes egresados podrán ir acompañados por uno o dos tutores, según lo establezca cada directivo.

En lo que respecta al Nivel Inicial, estará permitido para las niñas y niños de las salas de cinco años, mientras que en los niveles Primario y Secundario solo asistirán los estudiantes del 6° grado, 6° año y 7° año, respectivamente.

En caso de que el establecimiento educativo cuente con polideportivo techado u otro lugar al aire libre, desde el Ministerio sugieren su utilización, respetando en todos los casos, la distancia entre sillas y asistentes.

Cabe señalar que los horarios deberán ser comunicados a la autoridad inmediata superior del Ministerio de Cultura y Educación, como así también al Centro de Salud de referencia y a la dependencia policial del barrio o localidad para garantizar los protocolos sanitarios por coronavirus. En cuanto a las invitaciones a otros organismos (situación que se da especialmente en el interior), sugieren acordar con ellos el acto al que acompañarán e informar convenientemente el horario.

Se señaló que el formato del acto “es breve” y consistirá en el ingreso de los y las estudiantes quiénes ocuparán su lugar respetando las distancias de 2 metros, mientras que las palabras alusivas estarán a cargo del director o directora, docente, padre, madre, o tutor.

Se puntualizó además que las Banderas de Ceremonias ocuparán un lugar de relevancia, ya sea en el escenario u otro espacio elegido, pero en soportes; a la vez, como las actividades corales se encuentran suspendidas, no se entonarán las canciones patrias ni de otra índole.

Cada Dirección de Nivel o Departamento podrá determinar las adecuaciones que considere oportunas siempre que se cumpla el distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, así como las pautas establecidas por el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19.

Por su parte, Juan Meza, el director de Educación Primaria de Formosa, se mostró complacido por los lineamientos ya que “nuestros chicos esperaban esta noticia”.

En este contexto, precisó que “este 16 de diciembre culminará el Ciclo Lectivo 2020 y se podrá, bajo protocolo sanitario, realizar los actos para nuestros egresados y egresadas”.

“En el caso de la escuela primaria, me corresponden los sextos grados de toda la provincia y acá quiero destacar que gracias a la participación permanente de varios actores, el ciclo lectivo escolar 2020 no está perdido y nuestros niños y niñas llegan a un feliz término”, subrayó Meza.

Asimismo, destacó al Gobierno de Formosa, el cual “a través de sus políticas públicas garantizó la salud y la vida de nuestros chicos y docentes”.

En cuanto al Nivel Inicial, el director comentó que los turnos de actos deberán ser realizados con las mismas características en cuanto a la ornamentación y los detalles organizativos, “sin diferencias entre uno y otro”, y que “no podrán asistir más de 12 egresados. Luego se escucharán las palabras alusivas del director o docente e inmediatamente se procederá a la entrega de certificados”.

Sobre el final, remarcó que cada egresado y egresada, podrá contar con la compañía de un tutor y si el establecimiento educativo es amplio, por dos: madre, padre o tutor. “Sabemos que el acompañamiento de los padres es fundamental, pero tenemos que respetar las medidas y evitar la aglomeración de personas”.

