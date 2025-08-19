Egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud recibieron sus títulos

En horas de la mañana de ayer, martes 19 tuvo lugar en el microcine del campus de la Universidad Nacional de Formosa, el acto de graduación académica 2025 de los egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

La Lic. Celia Sotelo, secretaria académica de la FCS, señaló que “para nosotros es un día de celebración, porque esta casa de estudios sigue generando recursos humanos para la comunidad”.

“Estamos agradecidos porque nuestra universidad pública permite capacitar personal para lo que será la atención a la gente en lo relativo a la salud. Hay que destacar que el número de graduados de esta facultad es muy importante desde hace años, y entre los profesionales que se insertarán en la comunidad, tenemos licenciados en enfermería, licenciados en bromatología, licenciados en nutrición y técnicos en laboratorio clínico”.

Milton Rolón, quien recibió su título de Licenciado en Enfermería, comentó que “estoy muy emocionado, y vine con algunos familiares. Quiero destacar que más allá de las dificultades que los alumnos podemos atravesar, nuestro sacrificio vale la pena”.

Para la Lic. Daiana Fernández, que está realizando su residencia en perinatología en el Hospital de la Madre y el Niño, “llegar a esta instancia es lo más lindo que me ha pasado, con sus altibajos. Llegar hasta hoy implica mucho, estoy muy feliz y agradecida a Dios, mis compañeros y a cada persona que estuvo conmigo”.

María Isabel Quintana, flamante egresada de Enfermería, dijo que “si bien fue una carrera difícil, es una de las mejores en esta profesión. Estoy orgullosa de la universidad, del título que alcancé, y me seguiré capacitando para alcanzar la licenciatura”.

Alejandro Galeano, quien obtuvo su título de Licenciado en Enfermería, destacó que “es un honor recibir este título. Como un egresado que supera los 50 años de edad, mi consejo para los jóvenes es que estudien y se capaciten, aprovechando la cercanía de la UNaF”.