El 12 se conocerá la sentencia por el femicidio de Teresita López: piden pena máxima para el acusado

La Justicia provincial dará a conocer el próximo miércoles 12 de junio, a las 12 del mediodía, la sentencia en el juicio por el femicidio de Teresita López, la mujer que fue asesinada a balazos por su expareja dentro del consultorio dermatológico en el que trabajaba. El acusado, Sergio Patricio Galván, expolicía de la provincia, enfrenta la etapa final del proceso judicial tras un hecho que conmocionó a la comunidad formoseña.

El brutal crimen ocurrió en 2023, cuando Galván ingresó al lugar de trabajo de Teresita y, en plena jornada laboral, le disparó a quemarropa. Luego del ataque, el hombre intentó quitarse la vida, pero no logró su cometido y fue detenido. Desde entonces, permanece en prisión preventiva a la espera de una condena.

Durante la audiencia de alegatos, realizada el pasado jueves, la querella solicitó la pena máxima, considerando el crimen como cuádruplemente calificado. Entre los agravantes planteados se destacaron la relación de pareja previa, el contexto de violencia de género, el uso de arma de fuego y la premeditación del hecho. Sin embargo, la fiscalía descartó el agravante de abuso de autoridad, ya que Galván no estaba en funciones como efectivo policial al momento de cometer el asesinato.

Patricia López, hermana de la víctima, dialogó con el Grupo de Medios TVO y pidió una condena ejemplar contra el femicida. «Con todas las pruebas y evidencias, se pidió la pena máxima. Nuestra abogada fue la voz de Teresita», expresó con emoción, haciendo hincapié en el carácter premeditado del acto y en el historial de violencia que la víctima había sufrido por parte del acusado.

“Esto no fue un arrebato ni un acto impulsivo, como pretende hacer creer la defensa. Fue una decisión fría, planeada, y ejecutada con total conciencia del daño que causaba”, agregó Patricia, quien durante todo el juicio se mostró activa en la búsqueda de justicia por su hermana.

Por su parte, la defensa del imputado cuestionó las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Poder Judicial y solicitó que Galván sea declarado inimputable, alegando que su personalidad lo llevaba a actuar de forma impulsiva, lo que a su criterio anula su responsabilidad penal. Esta estrategia fue rechazada por la querella, que consideró que los informes médicos y forenses demuestran que el acusado estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del crimen.

El caso de Teresita López se inscribe dentro de los femicidios que han despertado fuerte indignación en Formosa, en un contexto nacional de creciente demanda social por una justicia con perspectiva de género y la efectiva aplicación de políticas de prevención frente a la violencia machista.

Organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y agrupaciones sociales ya han anunciado que estarán presentes el día de la sentencia frente al Palacio de Tribunales, en un acto público en apoyo a la familia de Teresita y para exigir una condena acorde a la gravedad del crimen.

El juicio ha generado gran atención mediática y social, no solo por la violencia del hecho, sino también por el rol que cumplía el acusado como exmiembro de las fuerzas de seguridad. De confirmarse la condena máxima, Galván enfrentaría una pena de prisión perpetua, tal como lo solicitó la querella.