El 14 de junio Formosa conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre

La actividad central será una colecta que tendrá lugar en el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro Provincial de Hemoterapia.

Con el lema de este año “Doná sangre, doná esperanza. ¡Juntos, salvamos vidas!”, este sábado 14 de junio, los hospitales y centros de salud de toda la provincia “estarán haciendo actividades alusivas en lo que respecta a la promoción de la donación de sangre voluntaria”, comentó el director del Centro Provincial de Hemoterapia, el doctor Víctor Cambra.

Las distintas acciones estarán dirigidas a la comunidad y principalmente “a nuestros agasajados, que son los donantes, a quienes invitamos a participar de la gran colecta que esté año tendrá como centro al Distrito Sanitario 1, en la zona oeste de la provincia, en elHospital Distrital ‘Eva Perón’ de Ingeniero Juárez”, indicó.

También se realizarán “colectas en simultáneo” en los Hospitales Distritales de Clorinda y Las Lomitas, señaló, agregando quese sumarán los nosocomios de la Capital y otros del interior.

Y aprovechó para informar que“como lo hacemos todo el año en el Centro Provincial de Hemoterapia, este sábado 14, esperamos a nuestros donantes habituales y a todos los que quieran acercarse a donareste líquido vital que no tiene reemplazo y no se puede obtener de otra manera que no sea, a través del acto sublime y generoso de la donación”.

En ese punto, Cambra reiteró, que el centro atiende todos los días de 7 a 19 horas “de lunes a lunes, incluyendo los sábados, domingos y feriados, es decir, todo el año de manera ininterrumpida, para lo que son las extracciones de sangre convencionales y de plaquetas por aféresis”.

“Cada 14 de junio, el mundo agradece a quienes donan vida: los donantes voluntarios de sangre. Desde aquí, en esta fecha tan especial, expresamos, una vez más, nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a esas personas altruistas y solidarias, que deciden ayudar a otros que dependen de una donación de sangre para mejorar su salud y, en muchos casos, para salvar su vida”, expuso el funcionario.

Enfatizó, además, que “para nosotros, todo junio es el mes del donante voluntario de sangre”.

“Uno de los centros de hemoterapia más avanzados del país”

Puso de resalto que “gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, la provincia cuenta con uno de los centros de hemoterapia más avanzados del país” que posee “tecnología de última generación, profesionales altamente capacitados y una infraestructura única”.

Desde allí se procesa toda la sangre donada en las 24 unidades de donación ubicadas en hospitales de la Capital y del interior provincial “y que posteriormente, es distribuida con equidad, calidad y seguridad a cada paciente internado, que lo requiera, en los nosocomios de segundo y tercer nivel que forman parte de nuestro sistema de salud provincial”.

Marcó, en ese sentido, que toda esa infraestructura, equipamiento y recurso humano puesto al servicio de la gente “es otra muestra más, de que, en Formosa, tenemos un Estado presente con un sistema de salud que está dónde la comunidad lo necesita”.

Para cerrar puso de relieve que el Centro Provincial de Hemoterapia “se caracteriza por ser un intermediario de la comunidad para la comunidad, porque lo que hacemos es prestar un servicio más, gratuito y de alta calidad, como los demás que brinda nuestro sistema de salud público, que forma parte del Modelo Formoseño y es un ejemplo dentro del país”.