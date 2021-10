Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Herrera, candidato a concejal de la ciudad de Formosa por el lema de la Confederación Frente Amplio Formoseño que lo lleva en dos sublemas: Pensando a Formosa y Pro, habló de cómo marcha la campaña de cara a los comicios que se desarrollarán el 14 de noviembre y reiteró que nota un cansancio por parte de los vecinos «quienes se muestran hartos de las mentiras del oficialismo». Además se mostró confiado de que «vamos a hacer una muy excelente elección».

«Los vemos al oficialismo muy ofuscado, muy enojado, vemos poca recepción de la gente hacia ellos y a nosotros nos recibe muy bien, creo que el 14 de noviembre vamos a hacer una excelente elección», comenzó diciendo.

«La gente está muy cansada de todo lo que está pasando, están cansados de que un montón de veces les prometieran hacer cosas y no lo hacen, hartos de que el Municipio no resuelva los pedidos, quieren que haya un cambio», agregó.

Al ser consultado por cuáles son los pedidos más reiterados por parte de los vecinos indicó: «lo que más piden son arreglo de calles, iluminación, zanjeo y cloacas. La mayoría de los conglomerados tienen el problema de que cuando llueve el zanjeo no aguanta y las casas terminan inundadas con agua de luvia y desechos cloacales».

Asimismo, confió que otro pedido redundante y no menos importante es el de trabajo para los jóvenes porque «nos manifiestan que no hay oportunidades laborales, entonces nosotros les decimos que el Municipio no genera condiciones, hay que incentivar a las empresas para que vengan, destrabar las cuestiones burocráticas, las empresas no quieren venir porque hay más trabas que beneficios».

Lamentó entonces que los jóvenes se van porque no tienen oportunidades.

«Desde el HCD vamos a incentivar el empleo con becas para los chicos que estudian, también veremos créditos para microemprendimientos, entre otras cuestiones que ayuden a que los jóvenes tengan una fuente laboral en su ciudad», cerró diciendo Herrera.

