El 15 de diciembre se realizará el Concierto de cierre de año del Taller de Arpas «Formar Arpegios»

El responsable del Taller de Arpas “Formar Arpegios”, el profesor Bruno Sánchez, confirmó que el miércoles 15 de diciembre a las 21 horas en el Salón Auditorio del Teatro de la Ciudad, se realizará el concierto de fin de año del grupo.

Se trata del Concierto del Taller de Arpas “Formar Arpegios” que contará con la presentación de músicos solistas, dúos y el grupo avanzado. “La idea es cerrar con todos los integrantes del taller y ser el grupo de arpas más grande la Argentina”, sostuvo.

En este sentido, subrayó que la entrada es libre y gratuita y que a partir de las 20 horas ya se podrá ingresar al salón.

El Taller

Por otra parte, Sánchez recordó que el taller es un proyecto de la Dirección de Acción Cultural dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación, que dicta clases de manera gratuita.

“Actualmente tenemos una gran cantidad de alumnos, algunos de ellos iniciaron en el 2018, con la primera convocatoria y otros, incluso se sumaron ahora en época de pandemia”, indicó.

Recordó que durante el primer semestre de este año las clases fueron virtuales y que se encontraron con la participación de personas de distintas provincias y países. “Además de los alumnos formoseños también se sumaron de 12 países que querían estudiar el arpa de forma gratuita”, manifestó con alegría.

En esta línea, nombró algunos países entre los cuales se encontraban España, Alemania, Francia, México, El Salvador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil”, y remarcó que también se contó con la participación de distintas provincias argentinas, destacando entre ellas a Santa Cruz, puntualmente la ciudad de Río Gallegos.

Por otra parte, aclaró que durante el segundo semestre del presente ciclo lectivo, se retomaron las clases presenciales en el Teatro de la Ciudad.

Además, aclaró que “la convocatoria para sumarse al taller siempre está abierta” y que “no hay un mínimo ni un máximo de edad para formar parte del grupo”.

A su vez, informó: “Como es un taller no tiene un tiempo de estudio específico. Cada alumno tiene un avance en particular, depende mucho de la dedicación y esfuerzo de cada uno”

Para finalizar, reflexionó: “No es difícil, desde mi experiencia les puedo decir que de todos los instrumentos que estudié, me parece que el arpa es uno de los más fáciles”, concluyó.

