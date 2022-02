El 2 de marzo, GDA realizará paro y marcha hasta Casa de Gobierno

Compartir

Mirka Fernández, secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados anunció que el 2 de marzo en Formosa van a paro de 24 horas y marcha a Casa de Gobierno.

La dirigente indicó que por resolución de la Asamblea realizada el 25 de febrero los trabajadores agremiados en esa organización resolvieron por mandato escrito convocar a paro provincial activo, sin asistencia a los lugares de trabajo el día 2 de marzo de 2022. También ese día se llevará adelante una marcha en capital, a las 9 horas desde la plaza San Martín hacia Casa de Gobierno, y se realizarán actos en las distintas plazas del interior provincial.

Fernández explicó que los motivos de esta convocatoria son «el anuncio pobre y en cuotas de aumento salarial aprobado en la Paritaria Nacional que establece la pauta y sumado la falta de anuncios en Formosa de posibles incrementos; falta de convocatorias a paritarias para discutir salario, condiciones de trabajo y políticas educativas; el valor de la canasta básica alimentaria en enero 2022 es de $ 76146 (Indec) y hoy un maestro que recién se inicia percibe un básico de 23 mil pesos y un salario de bolsillo de $ 40500; el aumento previsto de tarifas de servicios públicos, alimentos, alquileres, transporte, comunicaciones y educación en un 60% por quita de subsidios; porque la paciencia de los docentes tiene un límite, sabemos que no ganamos lo suficiente para poder vivir, cuidarnos y cuidar a nuestra familia; y como todos los años, vamos a hacernos cargo con nuestros pobres ingresos para garantizar los 190 días de clases; porque desde el estado no están garantizados los insumos, ni el personal auxiliar».

«Estamos convencidos que un docente no puede ganar menos de 80.000 pues el mismo Indec establece para enero 2022 en 76,146 la Canasta básica Familiar, una cifra que solo marca el monto que debe percibir un trabajador para no ser pobre», aclaró Fernández.

Y continuó: «por ello a cuatro días de iniciarse las clases en la mayoría de las provincias se discute no inicio frente al presente y a las condiciones del FMI que ya se vislumbran en la paritaria nacional, pues vienen por nuestros derechos establecidos en los Estatutos Docentes Provinciales, por nuestra jubilación y por la excelencia académica orgullo en la historia de la educación latinoamericana con una Nueva Educación Secundaria para generar mano de obra barata».

«Anunciamos este paro de 24 horas y la marcha a Casa de Gobierno porque no debemos volver a las aulas en estas condiciones», lanzó la gremialista.

Asintió también que «nuestras exigencias al gobierno provincial son las siguientes: un salario inicial para los maestros que permita cubrir la canasta básica familiar y el acceso a los bienes culturales; que el aumento sea retroactivo a enero para no perder por inflación todo el primer trimestre; una cláusula de indexación automática mensual, según la inflación real; la eliminación del Régimen Académico Marco del Nuevo Secundario, así como planificar, proyectar y trabajar en áreas (con espacios curriculares integrados en proyectos) que significan reduccionismo y certificación para los estudiantes que no les permitirá continuar estudios superiores, salvo pago en academias particulares para ‘completar’ lo que la secundaria no les brindó».

Finalmente indicó que desde la organización rechazan: «la discusión en Paritarias Nacionales de un Convenio Colectivo de Trabajo que significaría la eliminación de los Estatutos Provinciales a espaldas de la participación docente; cualquier negociación o acuerdo sobre modificaciones a los regímenes de Jubilación Especial como hoy se propone desde el gobierno nacional junto al FMI; el Pago de la deuda fraudulenta a costa de más ajuste y precarización a los trabajadores y al pueblo argentino».

